綠捷癡等工程會 鄭文燦遭打臉

2018年04月03日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦高喊綠線捷運今年開工、台鐵地下化工期只差3年，但藍營議員痛斥是「詐騙集團」，直指中央都說台鐵至少再2年才動工，綠捷機電標、土建標至今尚未決標，甚至爆料工程會3月初就2度回函直指「不能輕易廢標」，不解市府為何還卡關，擔憂桃園捷運變「劫運」。

動工時程 各說各話

捷工局長陳文德表示，台鐵地下化目前正由鐵工局辦理綜合規畫，會促請高鐵局盡速完成，希望明年完成綜合規畫、2026年通車，並會極力爭取比照其他直轄市只分攤25％、約222億元預算。機捷延伸線A23站因要和台鐵中壢站整合，中壢站腹地較小、火車不能停擺，將以臨時軌因應，預計2024年底完成A23站體，2029年完工通車，A22站不受站體限制，可提前至2022年通車。

市議員林政賢說，鄭文燦上任以「百年大計」將台鐵高架變地下，去年1月昭告天下說國發會核定可行性研究報告，但其實還有綜合規畫和環評、都市計畫變更和設計、用地取得等程序。市議員謝彰文也說，高架化去年底就能通車，地下化「期許」2025年通車，但3月14日交通部長賀陳旦在立院坦言「動工」至少還要2年、完工恐遙遙無期，斥市府騙人、擔憂變「劫運」。

中壢延伸線 再延10年

中壢區議員魯明哲更批評機捷中壢延伸線原定明年通車，卻因地下化再延10年，怒道：「每次都說延伸線要再放更下面一點，是在堆積木嗎？」他和議員舒翠玲也爆出市長鄭文燦3月19日捷工局成立強調綠捷機電標因義商安薩爾多團隊有缺失「卡關」是因「還在等工程會釋疑」，但工程會3月5日就2度回函，甚至直指「不能輕易廢標」，痛斥市府一心就是想上下其手廢標，綠營議員也不領情，范綱祥就斥捷工局1個月內2標案的動工時程相差半年，一延再延，重創政府公信力。

(中國時報)