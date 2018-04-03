肉品市場遷烏日 議員批黑箱

台中市肉品市場計畫從北區遷移至烏日，市議員吳瓊華（中）與烏日區多位里長、地方代表拿起特別製作的海報高聲喊出不滿。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台中肉品市場計畫從北區遷移至烏日區，引發當地居民強烈不滿，歷經多次抗爭，場方近日仍公告將於9日舉辦環境影響說明會；台中市議員吳瓊華2日邀集地方代表痛批根本是黑箱作業，揚言9日上午環評說明會前將率眾到市府抗議。

先申請遷建才作環評

對此，經發局主任祕書蔡珍珍說，這次環評說明會是因去年在封閉環境舉辦，舞台一下就被占了，因此流會，程序已被耽誤數月，沒有這個程序，環評監測資料就無法送交環評審查，因此選在戶外舉行；她強調時間和地點不會改變，但會進一步向議員及地方人士溝通。

「堅決反對肉品市場遷建烏日！」、「還我們體育場！」吳瓊華拿起特製的海報，與烏日區多位里長、地方代表高聲喊出不滿。東園里賴姓民眾說，肉品市場未先與地方溝通，卻向農委會申請遷建相關事宜，現在才要補程序，且民營屠宰場卻要使用公有土地，質疑雙方有無利益輸送。

說明會時間虛應故事

吳瓊華指出，肉品市場遷建計畫環評說明會召開時間訂在4月9日下午1點鐘，這時間許多民眾都要上班，又是中午休息時間，說明會更只規畫短短1小時，也沒開放民眾表達意見時間，根本是想草草結束；更令人無法接受的是，說明會地點還選在預定遷建地，堪稱荒郊野外，無法理解如何召開說明會。

經發局強調，為避免市場運輸車輛往來造成交通負擔，配合興建跨越大里溪與環河路高架橋銜接東湖大橋，運輸車輛直達肉品市場，不會繞經住宅及商業區，相關產業進駐可帶動地方經濟發展，創造更多商機與就業機會。

(中國時報)

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