警消超勤津貼低 南市府叫窮

2018年04月03日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市警消人員超勤津貼6都最低？多位市議員2日聯合質詢，指接獲打火兄弟與警察陳情，新北市超勤津貼1萬7000元，但台南市升格8年來警消超勤津貼都只有1萬3500元；議員怒批，超勤津貼中央補助1萬2000元，市府竟只願補貼1500元，毫不體恤警消人員出生入死的辛勞。

超勤逾100小時「做功德」

台南市議會定期大會昨天進行保安部門業務報告時，議員王家貞指出，警察與消防人員都是冒著生命危險在執行勤務，但其他5都的超勤津貼都有1萬5000至1萬7000元，唯獨台南市只有1萬3500元，為何台南市的福利總是殿後，消防局長和警察局長有為弟兄們爭取嗎？

王家貞說，超勤津貼中央補助1萬2000元，市府只補貼1500元；超過1萬3500元的超時加班，每3個月統計1次，滿50小時記嘉獎1次，滿100小時嘉獎2次，再超過就得「做功德了」，對警消人員實在不公平，難怪基層都哀嚎說，他們「不做功德行不行」啊！

申請調高年年被駁回

對此，消防局長李明峯答詢表示，自台南市升格6都後，消防局就一直跟市府爭取，希望比照其他5都調高超勤津貼，但每年都被市府財主單位以財力不足駁回。

議員曾培雅也認為，警消人員是冒著生命危險在執勤，台南市有1087名消防員及4214名警察人員，以台南市1年800億元的總預算，將台南市警消超勤津貼加到跟其他5都一樣，市府根本不需額外負擔太多，為何台南市警消人員的超勤津貼跟其他5都不一樣，同工卻不同酬？

警消士氣遭嚴重打擊

議員蔡淑惠更強調，警察與消防人員都是在冒著危險守護百姓的生命財產安全，如今有些歹徒的火力比警察還強大，但是當員警被逼開槍執勤，有人甚至還被以開槍不當判刑，導致警察士氣受到嚴重打擊，希望市警局長碰到同樣問題時，一定要站在基層員警立場力挺。

此外，消防人員除了出入火場執行勤務，還要捕蜂抓貓狗抓蛇；雖然從今年4月1日起，捕蜂業務已回歸農業局，但還是必須負責動物救援，應把這些業務讓動保處負責，讓受雇國家專業訓練的打火兄弟能全力在專業工作上。

(中國時報)