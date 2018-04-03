強拆拉瓦克 居民誓死護家園

2018年04月03日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 、 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

爭議半世紀的高雄拉瓦克族部落2日遭拆遷，優先拆除11戶，40多名拉瓦克原住民、漢民誓死護衛家園，肉身抵擋怪手、手持汽油揚言自焚、趴上屋頂喊跳樓，激進動作不敵公權力，只能眼睜睜看著怪手拆屋，眼淚再也止不住潰堤。

不敵公權力眼淚潰堤

拉瓦克部落位於前鎮區中華五路，緊鄰好市多中華店至夢時代間，因土地權屬為市有地，遭市府認定為占有戶，雙方僵持不下40年之久。市府以現況鐵皮、木板違建、環境髒亂、頻傳火災為由，要求占有戶配合拆遷。

原傳聞昨晨5時30分執行拆除任務，拉瓦克部落自救會天未破曉先召開記者會要求「先協商、後拆除」，安置不分原民及漢人，但6時30分許大型機具進駐，200名優勢警力維護拆除大隊執行拆除作業，與占有戶、聲援志工爆發數波衝突。

第1戶遭拆戶主殷寶康的國中兒子，當下正在睡覺，連書包都還來不及拿，就被拉出屋外，一臉茫然不知何事。殷寶康說，自己開小黃為生，日子並不好過，如果有更好去所早搬了，他手持汽油，揚言要與政府同歸於盡。

自救會長斥政府無恥

81歲老翁陳天球與人買權力承租10多年，還花70多萬翻修，他爬上屋頂抗議揚言輕生，雲梯車出動待命，3、4名特勤警察趁其不備將人平安救下。老翁泣訴自己是漢人，不符合安置標準，恐怕要流落街頭。

拉瓦克自救會長康義仁說，拆除前當地剩23戶、約40多人，痛批高市府惡霸，只會說「依法行政」不顧民苦。58歲原民陳美金一家四代住在這，她怒斥政府無恥，不願接受不妥善安置方式，此舉形同滅村，原有文化傳承的社會功能也將逝去。

(中國時報)