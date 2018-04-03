八德停車場 4／16前免費

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中國時報
／台北報導

松山饒河夜市旁的八德立體停車場前年拆除後，歷經2年改建，停車場2日重新啟用，變身為10層樓高建築，可停放310輛汽車及382輛機車，不僅結合社區里民活動空間，樓頂還設有眺望台北101的觀景台，即起開放民眾免費停車，4月16日起收費。

八德立體停車場前身是機械停車塔，使用24年後因設備老舊，市府前年斥資4.6億元拆除改建，新建地上10層、地下1層建物，還結合社區需求，1樓設有區民活動中心、里辦公室，茶水間和哺乳室等，10樓則有觀景台，可眺望台北101大樓，為欣賞跨年煙火新景點。

北市停管處長張滋容說，停車場建築外觀運用松山舊名「錫口」意象，以水體波紋作為造型，外牆夜間還有36種組合的燈光秀；內部則採智慧化服務，進出場採無票卡車牌辨識收費，停車有在席偵測系統和引導指示燈，可透過車位查詢機尋找愛車位置，繳費除現金、信用卡，還可運用第三方支付。

即起有半個月試營運期間，民眾可免費停車，4月16日0時開始收費，汽車周一到周四每小時40元，周五到周日及放假日每小時50元，機車計次收費每次20元。

台北市長柯文哲昨在啟用典禮上說，許多老舊公寓沒有附設車位，導致車輛只能停在路上，八德停車場完工後，逛夜市民眾是最直接受益者，周邊里民也能一併解決停車問題。

(中國時報)

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