愛上淡水 奧國工程師當台灣人

2018年04月03日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

來自奧地利63歲的魏仁納29年前來台，從事網路科技研發工作並娶妻生子，寄情台灣風土民情的他，日前多次爭取申請中華民國身分證未果，終於在去年國籍法修正後，成功以高級專業人才身分歸化，2日在兒子陪同下到新北市淡水戶政事務所取得身分證，讓魏仁納笑說：「終於不是次等公民啦！」

魏仁納在奧地利取得Graz大學電子醫學工程學位後，先後於奧國知名企業工作，後來自行創業，並成功開發小型心律檢測儀器（ekg），1991年初來台長住，四處尋求配合廠商，目前與兒女定居淡水，在淡水國小擔任英文老師。

魏仁納說，幾年來跟4個人詢問怎麼歸化台灣，得到10種以上不同答案，前年他以在軟硬體技術具有專精，可以協助提升台灣網路科技理由，經科技部審查符合高級專業人才認定標準，去年國籍法修正後，他努力填寫所有資料，也很感謝淡水戶所承辦人員陳小姐的全力協助。

談到歸化原因，魏仁納說，「因為很喜歡台灣」，尤其是環境清幽又有絕美海景的淡水，他最喜歡台灣美食是北平烤鴨、三寶飯、火鍋等，他也興奮表示，「很期待參加年底的選舉投票！」

內政部指出，國籍法修正增訂高級專業人才規劃條款以來，共有23名外國人分批取得歸化許可，魏仁納是其中少數已取得國民身分證者，也是淡水區首位以高級專業人才身分定居的外國人。

協助此案的新北市議員鄭宇恩昨日也訂製一個16吋蛋糕到淡水戶所，鄭宇恩說，祝賀魏仁納成為中華民國國民，也能完整行使公民權利，更期待政府能積極協助有心歸化台灣的外籍人士取得身分證。

(中國時報)