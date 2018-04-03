劇場藝術節 走出戶外看表演

2018新竹縣劇場藝術節邀請國內知名藝術團體演出，也首度將劇場延伸至戶外。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

將表演融入生活！邁入第3屆的新竹縣劇場藝術節，今年以「漫遊藝境」為題，邀請知名劇團、表演藝術人才到新竹，將有15檔演出、4場講座以及3堂工作坊課程，甚至還將舞台延伸至戶外及店家，把表演藝術融入生活，新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真也邀請民眾響應，欣賞創意、體會感動。

「漫遊藝境─2018新竹縣劇場藝術節」自21日起至7月14日止，邱鏡淳指出，今年劇場藝術節廣邀在台灣深耕的藝文團隊，帶領民眾認識台灣當代藝術。張宜真表示，表演活動強檔不斷，包含當代傳奇劇場的《等待果陀》、全民大劇團《瘋狂伸展台》、如果兒童劇團《真假王子》，故事工廠《偽婚男女》、大開劇團《金花囍事》等。

此外，新竹縣劇場藝術節今年首度嘗試，將演出地點延伸至戶外甚至是店家，由新竹在地的玉米雞青少年劇團、自然而然劇團，搬演街頭戲劇，並進駐商家演出，為表演藝術注入新活力。

在戲劇演出之外，主辦單位也邀請著名表演藝術者郎祖筠以《是夢想，不是肖想》為題分享她的戲夢人生，其他講座還有知名國際舞蹈家余能盛、客語文學創作者葉國居、知名樂評家兼策展人焦元溥等人主講。新竹縣文化局為了鼓勵民眾響應，只要購買系列活動2場不同場次節目，憑票根可兌換彈蓋保溫瓶或野餐墊，詳情可電洽03-5510201轉300-306查詢。

(中國時報)

愛上淡水 奧國工程師當台灣人 中台灣電影中心 2020竣工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。