劇場藝術節 走出戶外看表演

2018年04月03日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

將表演融入生活！邁入第3屆的新竹縣劇場藝術節，今年以「漫遊藝境」為題，邀請知名劇團、表演藝術人才到新竹，將有15檔演出、4場講座以及3堂工作坊課程，甚至還將舞台延伸至戶外及店家，把表演藝術融入生活，新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真也邀請民眾響應，欣賞創意、體會感動。

「漫遊藝境─2018新竹縣劇場藝術節」自21日起至7月14日止，邱鏡淳指出，今年劇場藝術節廣邀在台灣深耕的藝文團隊，帶領民眾認識台灣當代藝術。張宜真表示，表演活動強檔不斷，包含當代傳奇劇場的《等待果陀》、全民大劇團《瘋狂伸展台》、如果兒童劇團《真假王子》，故事工廠《偽婚男女》、大開劇團《金花囍事》等。

此外，新竹縣劇場藝術節今年首度嘗試，將演出地點延伸至戶外甚至是店家，由新竹在地的玉米雞青少年劇團、自然而然劇團，搬演街頭戲劇，並進駐商家演出，為表演藝術注入新活力。

在戲劇演出之外，主辦單位也邀請著名表演藝術者郎祖筠以《是夢想，不是肖想》為題分享她的戲夢人生，其他講座還有知名國際舞蹈家余能盛、客語文學創作者葉國居、知名樂評家兼策展人焦元溥等人主講。新竹縣文化局為了鼓勵民眾響應，只要購買系列活動2場不同場次節目，憑票根可兌換彈蓋保溫瓶或野餐墊，詳情可電洽03-5510201轉300-306查詢。

(中國時報)