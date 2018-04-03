中台灣電影中心 2020竣工

2018年04月03日 04:11 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

李安導演電影《少年Pi的奇幻漂流》在台中市水湳智慧城基地拍攝後，所留「造浪池」已搬到霧峰影視基地！經中央、地方斥資12‧4億元、占地約1‧48公頃打造「中台灣電影中心」，2日舉行新建動土典禮，預計2020年底竣工；不僅是地方影視中心，未來除推動影視及動漫發展，ACG動漫產業可望蓬勃發展。

「築巢引鳳！」市長林佳龍說，霧峰區中台灣影視基地內有2大1中攝影棚已成為台灣最大拍片處；未來在水湳低碳創新城市以「智慧、低碳、創新」3大主軸為基礎的複合式「中台灣電影中心」帶動發展，包括AVR體驗、數位遊戲互動，並結合未來漫畫影產業人才培育。

「中台灣電影推廣園區」計畫，有水湳經貿園區「中台灣電影中心」及霧峰區「中台灣影視基地」，目前整體工程進度達76％，預訂今年中旬完工；未來由「中影八德股份有限公司」進駐營運的水湳「中台灣電影中心」將與「國家漫畫博物館」合建，打造台中市成為台灣影城的重要里程碑。

擁有流線時尚感的建築外觀！地下3層、地上7層的「中台灣電影中心」兼具實用功能，總樓地板面積約3萬8000多平方公尺；其中1萬2000多平方公尺做為國家漫畫博物館使用，2萬6000多平方公尺為電影中心。規畫9座影廳，其中2座為藝術電影播映廳，其餘OT委外商業運轉，另戶外影城可容納約3000人次。

(中國時報)