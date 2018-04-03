金色食遊 苗北打造觀光亮點

苗栗竹南啤酒觀光工廠，為全台灣面積最廣、設備最新、產能最大的啤酒觀光工廠。（李佳玲翻攝）※飲酒過量，有礙健康

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府推動縣內產業升級與發展，向中央爭取經費，推動「金色食遊」計畫，串聯中港溪下游4鄉鎮，頭份市、竹南鎮、造橋鄉和後龍鎮的餐飲業者、觀光工廠和知名景點，藉由觀光休閒提升苗北地區產業競爭力。

此外縣府也向中央爭取竹南、頭份2大工業區聯外道路改善工程，將編列8000萬元進行改善，屆時可望提升觀光與投資產業。

「金色」代表竹南啤酒廠與後龍盛產的花生，將在地的美食和時下最流行的遊憩體驗產業做結合，打造另類的觀光新體驗「金色食遊」，目前已推動2年，吸引許多愛好旅遊的青年族群及網路粉絲朝聖。

設在竹南工業區的竹南啤酒觀光工廠是台灣菸酒公司面積最廣、設備最新、產能最大的啤酒廠，為北部啤酒最大供應廠。館內除了推出啤酒製程介紹區，近年也搶打台灣啤酒節，邀請千人乾杯品嘗台灣生啤酒，提供遊客難忘的音樂、美食饗宴。

竹南啤酒觀光工廠車輛仰賴竹南鎮和興路進出，為通往竹南工業區的主要道路。由於常有重車出入造成道路嚴重破壞，工業區旁設有多所學校，造成不少人車衝突的問題。因此，縣府將重新打造透水性鋪面的人行道，規畫通學步道，加強取締亂停車輛，讓遊客及用路人有舒適的安全通道。

縣府工商處指出，強化2大工業區的聯外道路，不僅能保障用路人的安全性也能提高投資商的意願，展現工業區新氣象，帶動金色食遊整體向前邁進的動力。

※飲酒過量，有礙健康

(中國時報)

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