綠色布袋港 推動空品淨區

2018年04月03日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府對抗空汙，向環保署申請600萬元經費，擬在布袋商港推動設置「空氣品質淨區」，並規畫自布新橋以西的港區為範圍，包含布新國小及岑海里等。環保局副局長劉明全指出，未來將在布新橋入口處加裝車輛辨識系統，全面管制一、二期柴油車及二行程機車等高汙染源車輛進出。

環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏表示，嘉義縣主要汙染物除境外占44％，來自縣內自身汙染物為56％，其中移動汙染源占比約3成。為有效降低汙染，同時帶動地方觀光產業，其實早有計畫將布袋商港畫為空品淨區，希望打造小而美的綠色港口，帶給民眾優質的休閒環境。

蔡彥宏說，布袋商港空品淨區面積約6.7公頃，預計自唯一連結布袋港的布新橋以西起全面管制，由於畫設管制範圍涉及布新國小與岑海里等區域，據環保局調查，該里尚有123台仍使用中的二行程機車，恐引起在地居民反彈聲浪。為此，環保局除將舉辦相關宣導、下鄉普查外，也將加碼補助該里民換購電動機車，最高補助達2萬2500元。

布袋鎮長陳鳳梅樂見其成，她說近年來布袋的天空時常白茫茫一片，空氣品質越來越不好，罹患肺癌者也有上升趨勢，她甚至呼籲鎮民減少外出運動時間，或提醒大家出門在外務必戴口罩，如今環保局有計畫將布袋港畫為第5個公告管制的空品淨區，她「很贊成」，相信民眾為了身體健康，會願意慢慢改善。

(中國時報)