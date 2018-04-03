新莊國際創新園區 2年後完工

新北市長朱立倫（左）與宏匯集團董事長許崑泰（右），參加新莊國際創新園區開工動土典禮。（曾百村攝）

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中國時報
／新北報導

全國首座由民間開發的雲端園區「新莊國際創新園區」BOT案2日舉行動土典禮，新北市長朱立倫、宏匯集團董事長許崑泰至現場動土祈福。園區預計2020年4月完工，除打造北台灣最大的傳統製造業雲端、國際級飯店進駐，也將創造出5000個工作機會，帶動在地商機。

朱立倫表示，「新莊國際創新園區」位於新莊副都心，擁有完善交通，並搭配市府推動區內中央合署辦公大樓、電影文化園區、新莊Au捷運商城等重大建設，可說是新北最具發展潛力的重劃區之一。

未來園區規劃地下3層、地上39層的商辦大樓，可引進200家產業辦公室、購物廣場，另外商業區將興建國際旅館「新莊凱悅嘉軒酒店」，讓新北市成為國際級旅館據點。

許崑泰說，該園區將成為新北市內產值最大、就業人口數最多的產業園區，此外，新莊凱悅嘉軒酒店將成為新北市首座國際品牌商務酒店，而屆時「新北宏匯i-Tower」大樓，也會成為最具發展潛力的新莊第一辦公高樓。

經發局表示，市府近年積極透過BOT案擴大產業、觀光及商業之投資，進而帶動地區發展，除了新莊國際創新園區招商案，宏匯集團也投資「新莊Au捷運商城」招商案，這2起投資案，不僅豐富新莊副都心居民生活、休憩以及商務辦公需求，同時也刺激活絡商業活動，提升市有土地利用效益。

(中國時報)

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