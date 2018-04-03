通訊軟體犯罪訊息 1周內破解

數位通訊犯罪無所遁形！桃園地檢署「數位採證中心」2日揭牌啟用，桃檢內部就能破解手機，不論是LINE、微信對話紀錄，或是照片、音檔、通訊錄等，全都「一把抓」，1周內就能破解，相較過去送刑事局、調查局「排隊」耗費至少1個月，時效性大增。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

數位通訊犯罪無所遁形！桃園地檢署「數位採證中心」2日揭牌啟用，桃檢內部就能破解手機，不論是LINE、微信對話紀錄，或是照片、音檔、通訊錄等，全都「一把抓」，1周內就能破解，相較過去送刑事局、調查局「排隊」耗費至少1個月，時效性大增。

高檢署檢察長王添盛說，傳統監聽的辦案模式已式微，網路通訊軟體LINE、WeChat、Facebook等成新犯罪利器，過去一度束手無策，法務部斥資千萬在全台8個地檢署成立「數位採證中心」，不管是刪除的照片、通話紀錄，或是LINE、微信內容和語音訊息，甚至是歷年移動軌跡、雲端帳戶內容等，全都能用數位採證方式取得分析。

王添盛說，地檢署自辦數位採證將大大增強辦案效能，不再需要癡等其他單位幫忙採證、錯失辦案良機，直讚未來毒品、詐騙集團、甚至像年底選舉的貪汙案件，上下游關係都能在黃金時間一一破解。

桃檢檢察長彭坤業說，桃檢數位採證中心由主任檢察官康惠龍、檢察官陳品潔和黃榮德、檢事官組長張妙如和檢事官林泓旭組成，結合毒品資料庫，並支援新竹地檢署數位採證工作。林泓旭已通過「CHFI資安鑑識調查專家認證課程」取得專業證照，由他還原的數位資料在法律上才有證據力，希望藉此提高定罪率。

(中國時報)

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