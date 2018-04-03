嘉中樂音揚 朱威丞全國賽笛簫雙冠王

嘉中學生朱威丞（左）榮獲全國音樂比賽雙冠王，父親朱俊宜欣喜。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉中學生嚴楚欣（左起）、尹華謙、李侑珉在全國音樂比賽脫穎而出。（廖素慧攝）

嘉義高中學生參加今年全國音樂比賽成績亮麗，來自偏鄉的朱威丞以中國笛吹奏二胡曲改編的《楚頌》及洞簫吹奏自選曲《晨夕》，勇奪高中職A組特優雙料冠軍，是雲嘉地區歷年來首位雙冠王，未來有意到大陸求學。

朱威丞讀嘉義縣竹崎鄉內埔國小一年級時參加社團，啟發興趣，為了加強吹奏笛、簫的力氣，他跑步訓練肺活量，小五即贏得全國音樂賽第3名，成就感更加深他的興趣。

父親朱俊宜是國家網球教練，兒子不學球，往音樂發展，他很支持，朱威丞升上昇平國中後樂藝更精進，國三拿全國賽笛吹奏組冠軍而保送嘉中，目前是嘉義市立國樂團首席。

朱威丞雙修笛簫，怕練習吹奏影響鄰居，到農地對著狗狗練，更學習「循環雙吐」換氣法，去年因緣際會到大陸遊學，參觀北京中央音樂學院，心生嚮往，萌生赴大陸求學的想法。

朱威丞說，笛簫音樂起源自大陸，可以說大陸是笛簫音樂的原鄉，好手雲集，潛在發展性大，國內僅有台藝大、文化大學有國樂科系，留在台灣或赴陸求學都有考慮。

朱威丞此次獲得全國賽冠軍的《楚頌》是大陸作曲家編寫的曲子，描述戰亂中的淒美愛情，有激昂、有低沉的情感表現，裁判認為他演奏的音樂性佳、具舞台魅力，給予最高評分。

全國音樂比賽上周在雲林舉行，嘉中音樂班成績出色，李侑珉二胡獨奏獲得第4名，尹華謙榮獲女中音獨唱第2名，嚴楚欣拿下女高音獨唱第5名。

(中國時報)

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