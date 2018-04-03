學童遊童玩節 百元無限暢玩

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中國時報
／宜蘭報導

2018宜蘭國際童玩藝術節預定在7月7日至8月19日在冬山河親水公園舉辦，宜蘭縣政府文化局也選在兒童節前夕，宣布要送給全國的國中、小學生一份兒童節禮物，將原本只限定宜蘭縣民及宜蘭縣學生的童玩護照百元優惠，放寬到全國各縣市都適用，只要在6月1日至6月24日的童玩護照線上預購期間提出申請，都可享有100元的絕佳優惠。

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，每年夏天宜蘭就是一個聯合國，受邀的各國表演團隊會到宜蘭共襄盛舉，至今已累積94個國家、300多個表演團隊受邀，今年邀請的國家是奧地利，累積國家數將達95國，表演充滿各地民族色彩，讓來自世界五大洲的表演團隊在觀眾面前精彩呈現。

今年童玩節以「童心大進擊」為主題，整體規畫環繞「演出、展覽、遊戲、交流」4大主軸，在遊戲設施方面今年有突破性創舉，將過去分成5大池、內容各異的水域設施，串連在一起，設計1個超大量體的大型遊具，將3個水池連結在一起，並連結到陸域設施，成為更受歡迎的「水陸套餐」。

童玩護照線上預購自6月1日起至6月24日止，民眾可至童玩節售票系統網站申請，宜蘭縣文化中心也開放現場協助民眾線上申辦服務，在網路預購開放前，主辦單位也接受團體以紙本方式報名，4月23日起至5月31日止，相關報名資料可於開放申請時至宜蘭縣政府文化局官網下載。

(中國時報)

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