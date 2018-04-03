提早探索，學習更有方向

2018年04月03日 04:11 中國時報 李萬吉

大學申請入學開始進入第二階段複試，針對不同的大學科系，考生需要準備不同的備審資料，除了自傳和讀書計畫以外，當然得把過去的豐功偉業給列出來，以及期許自己能在那些科系中有什麼學習和發展。其實從第一階段提出申請開始，到第二階段複試結束這段時間，可能是許多學生第一次這麼認真思考自己的未來，並且有機會決定自己的方向。

學校在輔導學生準備申請資料時，發現學生最常遇到的問題就是學生不知該如何展現自己？原因有幾種，一種是過去的學習平淡無奇，沒什麼特別的事蹟可以羅列；或者是難得參加了些活動競賽，卻沒有留下紀錄或證明，船過水無痕，走過卻沒有留下足跡。

另一種則是經歷還算豐富，卻五花八門，看不出特定興趣，不知該怎麼和申請科系扯上關係。不管是哪一種狀況，到了最後這個階段，時光無法倒流，也怨不了別人。

十二年國教實施之後，為了讓大學選才也能符合適性發展的趨勢，未來申請大學的方式也將調整。學測和指定考科成績所佔比重降低，更被重視的是高中三年的學習歷程。學習歷程包括了多元選修的修課內容，以及學科之外的學習活動紀錄。也就是說，當學生越早立定志向，從課程選修和活動參與等方面，都能依循著興趣志向來規畫，並確實留下紀錄，就越能在評比中脫穎而出。

面對這樣的變革，學生應盡早探索自己的志趣，才能提早做準備。為此，國高中學校必須強化個別性的生涯輔導外，也要能有效整合學校課程和學生活動規畫，提供多元試探的機會，並協助學生且有系統的選擇課程和活動，才能讓學習與志趣更一致，學習也才會更有成效。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)