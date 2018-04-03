自由民主！ 台美共同價值

友善列印
中國時報
陳菊

美國《台灣旅行法》展現強化台美關係的善意與支持，該法生效後，應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）之邀，有幸成為首位訪問美國的地方首長，並以女性執政者觀點，分享台灣爭取民主的歷程與人權價值的實現。

台灣追求自由民主的歷程中，需要國際社會的支持。我年輕時候兩次被逮捕而能夠安全度過，以及台灣能夠脫離威權而有今天的自由民主，都必須感謝國際上正義力量的支持。今天的台灣，更需要國際社會的支持。

維持台灣的自由民主對整個亞洲非常重要，符合台美的共同利益，也是共同責任。希望雙方能夠更緊密地合作，共同捍衛印太地區，乃至全世界的和平。

回顧我自己的一生，充滿著驚奇。我因為發生在高雄事件而坐牢，沒想到後來竟然成為高雄市的市長。高雄事件中，黨外的領導者全部被抓。沒想到民主運動不但沒有被消滅，反而吸引更多人投入，終於結束了威權統治。

現在的台灣有完全的言論自由，可以民主地選出國會議員以及總統。民主得來不易，鞏固民主也一樣困難。我們改革威權時代殘留的不合理制度，同時也必須面對國外來的威脅以及劇烈變動的亞洲局勢。

台灣的民主逐漸成熟，民進黨已經蛻變成為一個穩健的改革政黨。我相信，台灣有能力面對當前的挑戰。

(中國時報)

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