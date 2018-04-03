綠布局宜縣 江聰淵籲再思考

原有意挑戰宜蘭縣長、後改固守宜蘭市長的江聰淵（右，胡健森攝）2日表示，年底宜蘭選戰，若黨被提名參選人（陳歐珀）（左，本報資料照片）的氣勢遲遲無法得到各界認同，「大家還是要共同思考一下」。

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨中央雖已在3月14日提名立委陳歐珀為縣長參選人，但陳歐珀的黨內整合之旅似乎仍是1條「漫漫長路」，原有意挑戰宜蘭縣長、後改固守宜蘭市長的江聰淵2日表示，年底宜蘭選戰，包括黨中央提名的參選人（陳歐珀）本身在內，都還有很大的努力空間，如果被提名參選人的氣勢遲遲無法得到各界認同，「大家還是要共同思考一下」。

做好市政再備戰

國民黨宜蘭縣黨部將推派從警職退休的張森霖參選宜蘭市長，挑戰尋求連任的江聰淵；江聰淵對此回應說，今年得到中央單位非常多的經費補助，許多工程、計畫都在緊鑼密鼓地進行，市政工作非常忙碌，他現在沒有多餘的時間去想選舉的事情，只想著如何將市政做好，並在這半年內能有最好的豐收展現，至於選戰準備工作方面，可能還要過一段時間再做思考。

對於宜蘭縣長選戰，目前綠營內部雜音仍多，「禮讓」參選縣長機會給代理縣長陳金德的江聰淵，也曾與議長陳文昌等人一同北上到中央黨部建議暫緩提名，如今黨中央已正式提名立委陳歐珀，但江聰淵仍表示，包括黨中央、地方上以及參選人（陳歐珀），都還有很大的努力空間。

陳歐珀回應尊重

江聰淵說，如今黨已經提名（陳歐珀），當然希望能按照提名步驟順利完成，被提名的參選人也能盡快得到各界認同，凝聚最佳的勝選信心，但如果被提名參選人的氣勢還是沒有得到各界認同，他真的要建議，「大家還是要共同思考一下」。

陳歐珀說，尊重黨內不同的聲音，而整合黨內力量則是個人責任，目前最重要的工作，將持續以誠意與行動來化解岐見並凝聚共識。

(中國時報)

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