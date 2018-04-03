收容所爆滿 流浪犬咬傷人

2018年04月03日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

去年起各縣市配合配合中央執行收容所零撲殺措施後，造成收容所收容動物爆滿，新竹縣更衍生出流浪犬增加問題，不少人選擇偏僻處隨意棄置狗隻，從橫山大山背到寶山環湖步道，都可見「浪浪」蹤跡，甚至還有民眾被不明野狗咬傷，憤而報警。

為了控制流浪犬族群，農委會去年2月起實施零撲殺政策，但1年來導致全台各縣市收容所收容動物爆量，甚至在去年底，南投、嘉義、雲林與彰化4縣在全國動保期末檢討會提出希望修改動保法、放寬零撲殺政策。

由於收容空間追不上流浪動物繁衍速度，造成新竹縣內收容所空間爆滿，新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇指出，為了控制流浪犬族群，今年度新竹縣家畜疾病防治所將與鄉鎮市公所配合加強轄內流浪犬隻絕育工作，同時仍維持原先流浪犬精準捕捉措施，以免收容所爆滿影響收容品質。

民眾隨意棄置狗隻

收容所爆滿也讓部分民眾選擇隨意棄置狗隻，新竹縣內偏遠山區常見幼犬無助流浪，近日有民眾攜家帶眷近日到寶山水庫環湖步道健行，遭到野狗偷襲攻擊，小孩被咬傷送醫打破傷風，讓家長心疼不已，氣得報警處理，希望制止類似事件再發生。

山湖村長劉家良對此也很無奈，他表示，有部分愛心人士有餵食野狗習慣，導致野狗、棄狗群聚，狗咬人事件層出不窮，希望民眾別再餵食野狗，讓愛心演變成狗咬人危機。

野狗排泄物誰來清

「排泄物誰來清？」劉家良指出，愛心人士善舉值得嘉許，但是流竄的野狗排泄物影響環境，無人清理，村里的志工不可能分分秒秒盯著野狗行動，只希望民眾能有自覺，若喜歡小狗可帶回家飼養或是帶狗隻進行絕育，避免流浪狗無限繁衍。

(中國時報)