鹿港老屋活化 挹注5000萬

2018年04月03日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

千呼萬喚，彰化縣鹿港歷史老屋活化再利用補助辦法終於出爐！彰化縣文化局今、明兩年共計編列5000萬元經費，針對鹿港鎮內老屋修繕和文化經營兩類給予補助，每棟單案最高可補助90萬元；盼點亮鹿港老屋，再現鹿港歷史街景。

再現彰化歷史街景

彰化縣文化局2016年起大力推動老屋活化，縣內已有15棟老屋完成修繕，另有6件老屋以文化經營持續獲得每月租金補助。其中，鹿港南勢社區黃家祖厝成為老人共餐據點；溪湖陳府古厝則保留重現竹管厝風貌變身老人活動中心，令社區長者津津樂道。

文化局長陳文彬說，鹿港老街目前是全縣老屋最密集處，近年不斷有鹿港文史工作者關切相關活化補助辦法；配合鹿港國家歷史風景區計畫，獲文化部核定「千帆入港─再現鹿港歷史現場」計畫，編列5000萬元經費，為鹿港鎮老屋打造專屬方案，藉由老屋普查、活化補助等，讓鹿港老屋活化新生。

陳文彬指出，鼓勵屋主翻新整修1971年前建成的老房子，修繕類每案最高補助60萬元，願意無償供文化局使用5年者可加碼至90萬；文化經營類每月最高可補助5000元租金。

挑選100棟洽談修繕

文化局提供平台整合水泥、磚砌和竹管厝等，建築工法施作的工匠、師傅資訊，供老屋所有權人參考，也將媒合輔導有意創業的年輕人進駐使用。

受託辦理先期調查的小鎮資產管理有限公司執行長許書基說，鹿港鎮核心區符合補助資格的老屋約有2000棟，許多產權非常複雜；經篩選其中100棟，聯繫洽談後有20棟的屋主都表示有意願申請補助，進行修繕與活化。

(中國時報)