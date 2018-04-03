籌建安納家園 平安米獻愛

為讓老人家日後有個安穩健全的養老家園，安道基金會正在大林鎮籌建安納老人長照中心。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導
由天主教嘉義教區主教鍾安住等人共同築起愛的磚牆，安納家園即將閃亮落成。（呂妍庭攝）

嘉縣老年人口比例全國最高，鑑於高齡者照護需求漸增，安道基金會在大林鎮籌建安納老人長照中心，目前工程進度已達60％，但募款1年多，卻只募到1000多萬，比率不到總工程費10％，為助安納家園順利完工，大林地區13所國中小、幼兒園響應平安米義賣活動，1個月賣出943包白米，成為愛的磚牆裡最堅實的地基，因距2019年1月試營運不到1年，安道基金會已打算全力衝刺，能募多少是多少。

長照中心缺1.5億經費

礙於經濟不景氣和機構排擠效應，民眾捐款意願大受影響，1億6000多萬元建設經費至今仍短缺1億5000萬元，讓辛苦募款的基金會人員有些挫折。

1個月賣出900多包米

在安道基金會執行長吳敏華、大林國小校長洪坤山和昇學幼兒園園長吳美珠發動下，大林各學校推動平安米認購將近1個月，共賣出900多包平安米，2日在天主教嘉義教區主教鍾安住等人參與見證下舉行捐贈儀式，並築起愛的磚牆，象徵因為各位大小朋友的愛心，安納家園即將閃亮落成。

吳敏華表示，邀請學生參與平安米認購，是想集眾人力量將小額零錢匯集成巨流，讓學童學習關懷長輩。

鍾安住也說，安道沒有雄厚背景資源，但「我們有愛心」，雖然景氣不佳連帶影響捐款，但安道為回應老人照顧需求，仍努力打造銀髮族安養優質家園，盼各界能持續支持和鼓勵，給安道力量。

將擴及東石、朴子

基金會透露，老人的服務不能等，所以平安米認購不會停止，接下來會再擴及到東石、朴子一帶的學校，希望能在明年1月試營運前多募一點錢，讓日後還款壓力減輕些。

(中國時報)

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