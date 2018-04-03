墾丁春天音樂季 住宿享優惠

2018年04月03日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

清明連假即將來臨，墾丁春天音樂季也跟著開唱，今年共4場次包括小墾丁渡假村的原創春吶、夏都飯店的夏都春宴、南灣遊憩區的墾丁泡泡音樂節、小灣沙灘的小灣音樂會。

民宿訂房率 只有8成

屏東縣民宿協會理事長林榮欽說，不少觀光業者期待墾丁春天音樂季能帶來較多人潮，大飯店普遍祭出降價1成優惠，加上舉辦親子營等活動，成功吸引家族遊客，目前4到6日幾乎滿房，民宿仍只有8成左右訂房率。

音樂季始祖「原創春天吶喊」今年邁入第24年，首度出走墾丁，於5、6、7日3天在滿州小墾丁渡假村舉辦。主辦單位希望有更大空間，提供樂迷們更舒適的音樂欣賞環境，也提供樂團及文藝創作更好的演出環境。

今年有超過200組來自世界各地樂團，分4到5個舞台，從中午12點到午夜0點進行馬拉松式接力表演，場區內還有藝術創作、影片影像、裝置藝術、創意活動、美食攤位等，讓樂迷們自由享受音樂及藝術饗宴。

比基尼摔角 最受矚目

頗受男性朋友歡迎的泡泡趴，暌違2年後再度回歸，選擇在南灣遊憩區於4、5兩日舉辦，除了邀請謝和弦、魏如昀等歌手外，受到矚目的「比基尼摔角大賽」將繼續舉辦，並首度設置強力水槍，同時將強力水柱及漫天泡泡帶入瘋狂派對中。

夏都春宴6、7兩日在夏都飯店舉辦，除了有來自世界各國的頂尖DJ，帶領樂迷隨著音樂瘋狂搖動外，也舉辦沙灘足球、沙灘飛盤、巴西柔術、比基尼大賽等比賽。

小灣音樂會未售票，民眾可自由出入小灣沙灘，沙灘上平台酒吧入內需要消費，同時播放音樂讓民眾享受在沙灘上聽音樂的悠閒風情。

(中國時報)