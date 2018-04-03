三星鄉長黃錫墉 表態脫黨參選議員

2018年04月03日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選現任議長陳文昌擊敗鄉長黃錫墉，但民調期間發生代接民調電話風波，黃錫墉認為初選過程有問題，2日他宣布，登記參選前將「暫別」民進黨，將以無黨籍身分參選議員，對此民進黨宜蘭縣黨部與陳文昌均表示尊重。

三星鄉只有一席議員席次，現任議員是民進黨籍議長陳文昌，同黨籍的鄉長黃錫墉任期屆滿後，也要轉換跑道選議員，陳、黃以民調決定勝敗，陳文昌勝出，但黃錫墉認為陳動員人馬代接民調電話，指民調不公平。

黃錫墉2日宣布，將以無黨籍身分選議員，他表示，民調爭議是很確實的，但等了縣黨部2個月又10天，縣黨部不理他的訴願，「感覺好像被黨部藐視。」他表示，陳文昌對地方放話，要他「不要假鬼假怪」、「黃錫墉要選就來選」，感覺自己被看輕了。他說，自己的支持者不分藍綠，他也是跨黨派的鄉長，會打一場有格調的選戰，也有信心打贏選戰。

對此陳文昌回應說：「尊重。」事後還發布聲明指出，民主政治也是政黨政治，選舉有一定的遊戲規則，如同參與初選者均有立下承諾，實在很難理解黃鄉長脫黨的動機，不過，參選是每一位公民的基本權利，除表示尊重外，將持續爭取更多三星鄉親的認同，為年底選戰全力以赴。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，尊重黃錫墉，畢竟黃錫墉現在還沒登記，以後如有違紀行為，縣黨部再依據實際行為做討論。

(中國時報)