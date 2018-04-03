新聞分析－周細數任內政績

新北市長參選人周錫瑋提出多項政見都是瞄準年輕人，要將蚊子館改成電競武道館，全力發展電競產業。（葉書宏翻攝）

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中國時報

國民黨新北市長參選人周錫瑋，在4場政見會中細數縣長任內政績，亦提出多項攸關年輕人的政見，舉凡蚊子館改電競館、年輕人成家、老幼公托等，鼓勵年輕人大展拳腳、向前衝；周更頻頻到各地開臉書直播，用年輕人熟悉的溝通方式「搏感情！」

周錫瑋宣布參選後，找了大學教師、媒體人等籌組團隊，在臉書中發聲，甚至接受電視台、廣播、網路等媒體專訪，提出參選後的政見，但不難發現，周對於縣長任內政績相當自豪，也認為朱立倫市府團隊政績，是他任內所奠定下的基礎。

為新北市府 奠下基礎

周錫瑋前往淡水、汐止、鶯歌、樹林、土城等下鄉開臉書直播，希望透過網路與民眾直接互動。另外，拍攝「虎哥日常影片」上傳臉書，做伏地挺身、做菜等，展現不一樣的他。

周錫瑋多項政見都是瞄準年輕人，舉凡將蚊子館改成電競武道館，全力發展電競產業，舉辦各級電競比賽，建立新北電競戰隊主場等，將在4月底率台灣電競代表隊到上海比賽，另外，他也提出「候鳥築巢」計畫，提供年輕人租賃優惠。

候鳥築巢 助青年成家

除了瞄準年輕人，周也將將矛頭對準「可能對手」行政院長賴清德，向賴提出每日一問，針對深澳電廠、前瞻基礎建設、綠能產業等，儘管未獲得賴正面回應，但也藉此拉抬聲勢、爭取媒體曝光。

初選進入倒數階段，藍軍立委林德福、羅明才、部份前市議員表態支持周錫瑋。周更在民調前夕無視於民調差距，信心滿滿對媒體說「民調非常接近」，似乎與民眾認知不太一樣，讓大家霧裡看花。

(中國時報)

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