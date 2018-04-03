兒藝節明登場 遊具限定版

2018年04月03日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市兒藝節4日登場，在開幕倒數前，市長林智堅專程帶著一群大小朋友搶先體驗各式遊具，並登上起重機飽覽香山海景，搭配幻象機隊，結合「陸海空」超強噱頭，為兒藝節炒熱話題。

「兒童藝術節─風的運動場」邁入第3年，前2屆在東區和北區，成功吸引43萬餘人次參加，堪稱風城招牌活動之一，4日起至8日每日上午10點至下午5時在香山區水資源公園盛大登場。

「7大遊具都是新竹限定版！」市長林智堅2日一早帶著孩童們到兒藝節現場搶先玩，指今年風的運動場結合陸海空3大元素，陸地上以香山溼地為主題，打造香山溼地最有名的「招潮蟹」主舞台，規畫張著大嘴的彩色彈塗魚「搖擺大花跳」。

此外，啟德重機提供的「吹吹九降風」，帶領民眾升到15公尺高空，遠眺香山溼地無敵海景，現場不定時將有幻象2000低空衝場，感受海陸空3大體驗。

值得一提的是，市府今年特別安排幻象機隊首位女飛官蔣青樺擔綱宣傳廣告主角，影片中身穿飛行裝備，展現帥氣英姿，搭配沉穩嗓音的OS，動感效果十足。空軍第二聯隊將在開幕式安排幻象機隊衝場，透過低空飛過的震撼，送給孩子們專屬的兒童節禮物。

交通方面，活動會場周邊無汽車停車場，開車民眾依道路指示牌到新竹轉運站、新竹火車站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮等地停車，再搭乘接駁車前往會場，每天早上9點半到下午4點半從各接駁站出發，平均15分鐘1班車，接駁1次10元（返程免費）。

(中國時報)