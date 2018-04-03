新聞分析－侯喊出安居樂業

侯友宜臉書大改版，穿著更年輕，展現爭取年輕人認同的企圖心，粉絲團人數也接近20萬人。（葉德正翻攝）

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中國時報

新北市前副市長侯友宜選戰主軸為「安居樂業」，4場初選政見會下來不難看出，他在市長朱立倫的施政基礎上，擘畫出未來軌道都更、幼托倍增等主軸的願景，也重申自己在歡樂耶誕城、萬金馬拉松等成功施政經驗，將努力塑造新北市的城市光榮，同時將這些理念放在臉書、YouTube等網路平台，展現搶攻年輕選票的企圖心。

提軌道都更 幼托倍增

侯友宜於228宣布參選記者會上喊出「安居樂業」，除了爭取藍營支持外，也希望獲得中產階級、年輕族群認同。

例如侯友宜提出軌道到的地方就有都更，這就是捷運三環三線後的「軌道都更」概念，一旦房屋供給量大增，也能讓年輕人「住者有其屋」。另外，侯也在現有公托、托老政策基礎上，提出「倍增」、「政府照顧」等概念，讓年輕人可以安心就業。

讓年輕人 住者有其屋

除了具體政見，侯也運用「臉書」和年輕人博感情，舉凡海祭、萬金石、歡樂耶誕城等活動，或是小吃攤、職棒、電競場等，都可以看到侯友宜身影，塑造出「不一樣的侯友宜」，粉絲數短短時間達20萬人。

其他如參加網路直播節目「彭博士觀風向」，針對網友提問高房價、拆違建、深澳電廠等問題，他輕鬆KUSO回應，甚至對於尖銳的「藍皮綠骨」等質疑，侯也以「不分藍綠、努力打拚市政的單純力量」回應，不少網友留言讚許，「沒有給人高高在上、跟低層搏感情、傾聽基層的聲音的人！」

(中國時報)

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