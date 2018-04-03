剷除小花蔓澤蘭 盼予獎勵

2018年04月03日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

外來植物小花蔓澤蘭入侵桃園，有民眾在大溪三元一街發現大量小花蔓澤蘭蹤跡，擔心造成樹木枯死，進而倒下砸毀人車，希望主管機關能比照外縣市，對自行剷除小花蔓澤蘭的民眾進行獎勵。

桃園市議員楊朝偉表示，日前發現三元一街有大量的小花蔓澤蘭，他說，小花蔓澤蘭沿著樹木生長很漂亮，開花時是小白花的樣子，若遠望時就像是白色地毯一般，還有淡淡花香。但是小花蔓澤蘭又稱為樹癌，若樹木被大量生長的小花蔓澤蘭覆蓋，會照射不到陽光而死亡。若該處有大量小花蔓澤蘭，擔心會影響到生態，也擔心在三元一街的樹木受到影響，枯死倒下，恐砸傷用路人。

中南部不少縣市，都針對小花蔓澤蘭的剷除進行獎勵，回收1公斤可以換5元等等，楊朝偉希望桃園市政府也能比照辦理，否則小花蔓澤蘭容易擴散，屆時一發不可收拾，要再復原就為時已晚。

桃園市政府農業局表示，去年、前年根據民眾通報，市內小花蔓澤蘭面積約有6公頃，相較於其他縣市，桃園市算是面積較小，但對於是否會擴散仍在觀察中。農業局也說，已有委外廠商，每年9月小花蔓澤蘭開花前會防除1次，11月開花結束後，也會防除1次，摘除的小花蔓澤蘭，會燒毀製成堆肥。若民眾有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，也可向農業局通報。

(中國時報)