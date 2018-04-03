知本光電專區招標 環團質疑

知本光電示範區位於知本溼地內，環保團體擔心對生態造成破壞。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

備受矚目的知本太陽能光電廠示範專區2日開標，計有3家業者投標，最後由盛力能源公司籌備處得標，預估投資金額高達數10億元；環保團體質疑台東縣政府無視生態保育與原住民權益的衝突，恐怕已讓該光電案「提前跛腳」。

台東縣政府2日辦理「知本建康段設置太陽能發電設備及教育示範專區標租案」開標作業，投標的3家業者都提出高於20％的權利金，最後由盛力能源股份有限公司籌備處得標。

財政及經濟發展處長盧協昌說明，1公頃的開發成本約5000萬元，將視廠商開發規模才能確定投資成本，廠商須在簽約21天內提出投資營運計畫書，縣府審查通過、核定6個月內完成部落諮商同意，若廠商無法取得部落同意，則將無條件解約。

荒野協會台東分會發言人林義隆表示，該開發案位於生態豐富河口溼地，且因未尊重部落傳統領域爭議不斷，縣府無視保育與原權衝突，恐怕已讓此光電案「提前跛腳」，站在生態保育立場，光電開發不宜以破壞溼地野地生態為代價，否則將成為不良教育及示範專區。

盧協昌指出，原基地面積226公頃，縣政府以161公頃招標，特別將65公頃溼地保留未開發，包括整個泥沼地及集水區域，便是對生態環境的重視；且於招商文件中要求開發商必須兼顧環保情形下規畫，縣政府一定落實審查。

(中國時報)

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