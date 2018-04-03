六輕促協金 台西鄉代會嚴把關

2018年04月03日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑六輕今年初撥給台西鄉公所3600餘萬元電力促協金，公所提出墊付案交付鄉民代表會審核，希望鄉代會盡速通過執行，打造海口特色的樂活城市；鄉代會則要求公所做好相關規畫，把錢花在刀口上。

台電公司依購售電合約，在1999至2016年付給台塑六輕麥寮汽電公司促協金約19億元，用以回饋地方，六輕分5年提撥，按距離電廠遠近分配給鄰近鄉鎮，台西鄉公所今年配得3654萬元，於1月31日撥入鄉庫。

台西鄉公所表示，去年公所提出計畫，列出地方需要加強的基礎建設，送交六輕審核後今年順利撥款入鄉庫，隨後在今年2月6日、21日，以及3月15日、26日向鄉代會提墊付案，希望盡快審議通過執行。

鄉長趙瑞和說，台西鄉面臨偏鄉人口外流困境，目前全鄉人口僅剩2萬4000餘人，中低與低收入戶比例達4.5％，亟待各項基礎建設與創造就業機會，才能打造樂活城市吸引年輕人口回流。

鄉代會主席林芬瑩指出，公所2月21日至3月26日共提15議案，時間長達1個月，其中1案更先後修改3次，顯見行政效率不佳，才讓鄉代會無法依規定審核。

林芬瑩強調，鄉代會已決定於本月18日舉行臨時會，希望公所能提出明確可行的議案，把促協金用於真正需要的地方建設，打造台西鄉成為樂活城市，而不是濫用促協金進行政策買票。

(中國時報)