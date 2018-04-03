六輕促協金 台西鄉代會嚴把關

友善列印
中國時報
／雲林報導

台塑六輕今年初撥給台西鄉公所3600餘萬元電力促協金，公所提出墊付案交付鄉民代表會審核，希望鄉代會盡速通過執行，打造海口特色的樂活城市；鄉代會則要求公所做好相關規畫，把錢花在刀口上。

台電公司依購售電合約，在1999至2016年付給台塑六輕麥寮汽電公司促協金約19億元，用以回饋地方，六輕分5年提撥，按距離電廠遠近分配給鄰近鄉鎮，台西鄉公所今年配得3654萬元，於1月31日撥入鄉庫。

台西鄉公所表示，去年公所提出計畫，列出地方需要加強的基礎建設，送交六輕審核後今年順利撥款入鄉庫，隨後在今年2月6日、21日，以及3月15日、26日向鄉代會提墊付案，希望盡快審議通過執行。

鄉長趙瑞和說，台西鄉面臨偏鄉人口外流困境，目前全鄉人口僅剩2萬4000餘人，中低與低收入戶比例達4.5％，亟待各項基礎建設與創造就業機會，才能打造樂活城市吸引年輕人口回流。

鄉代會主席林芬瑩指出，公所2月21日至3月26日共提15議案，時間長達1個月，其中1案更先後修改3次，顯見行政效率不佳，才讓鄉代會無法依規定審核。

林芬瑩強調，鄉代會已決定於本月18日舉行臨時會，希望公所能提出明確可行的議案，把促協金用於真正需要的地方建設，打造台西鄉成為樂活城市，而不是濫用促協金進行政策買票。

(中國時報)

禮讓拖板車 被貨車追撞1死2傷 國民黨轟高市府 花錢為民進黨拚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。