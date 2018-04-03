國民黨轟高市府 花錢為民進黨拚選舉

高市議會國民黨團開記者會，痛批市府花人民錢拚選舉，並質疑民進黨選前不漲電價的承諾跳票。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市長陳菊3月29日宴請市政顧問，卻與立委陳其邁聯袂上台、相擁打氣，國民黨議會黨團2日炮轟市府「花市民口袋錢、拚綠營選舉」，明顯行政不中立；對此高市府回應，任何民意代表若到場致意，都會禮貌性介紹，並未區分藍綠。

陳菊3月29日在大寮舉行市政顧問聯繫會報，席開50桌宴請市府顧問及局處長、警分局長、區長，席間她與下屆市長參選人、立委陳其邁共同上台，呼籲支持民進黨提名的議員，兩人並相擁打氣，現場宛如選舉造勢活動。

國民黨團書記長陳美雅補充說，市府過年期間製作32萬個小紅包，成本共400多萬，全是高雄市民的納稅錢，但除了市長陳菊本人發放之外，綠營民代、市長初選候選人也都發送，分明是「慷市民之慨、行選舉之實」。

國民黨團總召許崑源痛批，過去馬英九政府油電雙漲，被民進黨罵到臭頭，如今小英政府要漲電費，卻不見陳菊為了市民福祉跳出來說過一句話，「這麼無心的市長，還是請妳快點走、去當總統府祕書長吧！」

針對國民黨指控，高市府表示，市政顧問聯繫會報是每年例行活動，這次是利用中午休息時間進行，向市政顧問們簡報市政建設的發展脈絡，席間有民意代表到場致意，「來者是客，向來我們在市政活動中也都一樣會給予禮貌性的介紹，不分藍綠！」

(中國時報)

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