2018年04月03日 04:11 中國時報 朱雲漢

最近，在華府停留了1周。就在這短短7天內，撼動世界政治經濟格局的重大事件接踵而來，高潮迭起，讓人心境如坐雲霄飛車。

這1周的政治風雲起伏由3則頭條新聞揭開序幕：一，川普總統突然任命小布希時代的鷹派人物波頓出任國家安全事務顧問，波頓曾公開主張以軍事手段解決朝鮮核武危機，此一任命為預定在5月舉行的川普與金正恩歷史性高峰會投下變數，更讓南韓文在寅政府緊張不已。

二，3月22日川普簽署備忘錄，將針對價值600億美元的中國出口貨物課徵懲罰性關稅，之前北京已經宣布1份針對30億美元的美國進口貨物加徵關稅，作為之前美國對鋼鐵與鋁製品課徵懲罰性關稅的反制，華爾街被一觸即發的中美貿易大戰驚嚇過度而出現了2008年以來最大幅度的單周下跌。

三，為川普選戰立下汗馬功勞的英國顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytic）公司前員工爆料，他們公司曾經盜錄臉書5000萬多帳戶內的個人隱私資料，利用這些大數據建立個人心理特徵檔案，然後向這批龐大的選民群體發布量身訂做的鼓動性宣傳材料，而這家公司的創辦人原來是俄羅斯籍，川普的軍師巴農還曾經出任該公司副董事長，這個勁爆新聞把俄羅斯干預美國大選的懸疑帶到新高潮，一舉超越現有「通俄門」的調查發現。

但幾天之後，所有的新聞都被金正恩突然訪問北京的消息掩蓋了，這場中朝鞏固傳統友誼的大戲給華府帶來極大震撼。這些年來外界揣測平壤與北京漸行漸遠的傳聞頓時煙消雲散，中國再度證明自己是主導東北亞地緣政治格局的關鍵樞紐，金正恩對習近平即時的交心表態讓他領到1張免死金牌，更讓美國揚言不排除採取軍事行動拔除朝核隱患的威脅頓失力道。金可以放心上談判桌面對捉摸不定的川普，萬一談判破裂他還有政治靠山。

中美貿易戰的劇情也急轉直下，雙方突然都開始放軟身段。幾天前華府官員還信誓旦旦不怕與中國進行貿易戰爭到底，而北京官方媒體則放話「奉陪到底」。但美國商務部長很快就宣布延後公布適用懲罰性關稅的清單，讓雙方有更多時間協商來解決貿易爭端，耐不住性子的川普又發推特，暗示與多國貿易談判應該很快會有令人滿意的結果，李克強則在北京發展高層論壇宣布，將更大幅度開放外國企業市場准入，讓人感覺這場風聲鶴唳的貿易大戰又是一場政治秀。

同時，3月26日上海期貨交易所如期啟動醞釀多年的人民幣計價原油期貨交易，而且決策官員預告中國未來進口石油將逐步轉換為人民幣結算，北京對美元霸權地位項莊舞劍的意味不言可喻。緊接著，由40艘解放軍艦艇組成的空前龐大航母戰鬥群首度亮相南海，進行實戰演練，其規模與陣勢均讓美國軍事專家感到震驚，意味著美國航母群在南海耀武揚威的日子將屈指可數。

這1周的世事變化起伏都在預告世界領導地位的交接可能來得比我們想像得更快。這一輪川普政府發動貿易戰的荒唐戲碼，讓長期盟友對華府的疑慮更為加深，而中國則被推向台前成為支撐WTO多邊貿易體制的關鍵支柱；美國本來準備用豁免鐵鋁製品加徵關稅的籌碼，逼迫盟友配合自己在WTO架構內聯合起訴中國，但華府卻私下打算見好就收，從北京那裡拿到足夠讓步就鳴鼓收兵，讓這場經濟圍堵戲碼很難演下去。金正恩在超級大國間縱橫捭闔的超級靈活手腕，也讓一路跟隨美國的安倍政府進退失據，成為六方會談架構下的落單一方，只好拉下老臉主動爭取訪問平壤，美國藉朝鮮半島危機重振東北亞安全聯盟的策略又失去了支撐點。

美國政治體制的內傷更是導致美國領導威信一落千丈的致命傷。由於兩黨在國會相互掣肘，沒有一份完整的聯邦政府預算可以順利通過，只好繼續靠過渡性支出法案讓聯邦政府避免關門。最近幾場國會補選的勝利讓民主黨信心大增，放眼年底期中選舉，他們信誓旦旦要奪回眾議院多數。面臨日益險惡的選情，已經有8位共和黨國會議員宣布不尋求連任，看來川普陷入彈劾案纏身的險境愈來愈有可能。（作者為中央研究院政治學所特聘研究員、國立台灣大學政治系教授）

(中國時報)