人才能救空汙，不是法律

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中國時報
謝英士、高思齊

本會期一開議，《空氣汙染防制法》修法就討論得沸沸揚揚，然而行政院提出的修法草案根本是「倒退嚕」；在野黨雖然緊抓深澳電廠重啟案，以「乘勝追擊」之姿在立法院衛環委員會上占據媒體版面，若細看其《空汙法》修法版本，幾乎也是行政院版的狗尾版，了無新意，也無助於改善空汙現況，令人無奈。

《空汙法》的治理精神不外乎總量管制、排放標準、法規執行，現今台灣空汙治理遇到的困難正好是「總量失靈」、「排放標準寬鬆」、「法規執行不力」。在非核家園政策下，預計2020年全台燃煤使用將達到3300萬公噸，相較於2016年的2616萬公噸，增加4成，天然氣使用量也將倍數成長。面對化石燃料遽增趨勢，《空汙法》能不能擋住新增的空汙、改善空氣品質，成為首要任務。

面對空汙問題朝野同聲修法，但台灣空氣不好真的是法律的錯？不管從源頭要求使用高品質燃料、要求電廠更換最新的發電機組、要求採用最先進的防汙設備、提高電力業的空氣汙染排放標準與管制項目、對空汙重災區強化空汙管制、強化總量管制區法規等，都是在修法之前行政機關就可依照現行法規嘗試的方向，但未曾聽聞行政機關有所作為，立法、監察機關也未盡督促、糾正之責。

近年台灣修法浮濫，執政者以法規缺陷作為藉口，在野黨也不細究真實情況就隨之起舞。例如執政黨與在野3黨不約而同將《空汙法》第12條的總量管制區設置由「會同」經濟部，改為「會商」經濟部，彷彿這兩個字是讓環保署無法改善空氣品質的魔咒。但從高屏總量管制區3年來的執行成效落差、深澳電廠案中環保署副署長帶頭支持有瑕疵的環評程序等，可以看出「行政一體」不是說假的，不管你是經濟部還是環保署，最後都聽令於行政院，既然如此，我們又何必相信「更大權能的環保署就更能保護環境」的騙局呢？

其他朝野同聲喊修的條文如「吹哨者條款」、「緊急防制措施」、「空氣汙染防制費分配方式」、「提高罰責」等，都是治標不治本的擦邊球。在野黨的困境是不是因為無視能源結構對空汙產生的巨大影響？是不是因為非核家園的緊箍咒讓大家忘了如何維護空品？否則，又怎麼會無視空汙的嚴重問題，不求治本？

法律從來是「人」的法律，而不是「為環境而存在」的法律。如果既有法律有明顯的缺陷，當然需要修法，但若是對既有法律有錯誤認識，自我限縮，則恐怕是用功不夠，徒然失去先機而已。希望朝野別再把焦點轉移到「只有」修法一途，如果修法是修惡，根本無法解台灣環境沉痾！（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)

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