卡管爛戲 測試社會忍受底線

2018年04月03日 04:11 中國時報 林清強

台大校長當選人管中閔發表聲明，重話批評「教育部推諉懈怠、違法而不作為，不依法核示新校長聘任案，致使台大校務決策與年度財務窒礙難行。」管中閔並強調，「為學術自由與大學自治，定當堅持到底。」管中閔的聲明義正詞嚴，教育部總該有個了斷吧！

台大校長遴選委員會於1月5日選出管中閔為新任校長後，教育部不但未予聘任，反而配合綠營政治人物與親綠媒體操作，連續發出7道公文與1道密令給台大，目的無他，就是要卡住管中閔就任台大校長，而在行政部門之外，包括立法院、監察院與司法單位亦都相繼加入這場「剿管」大戲，陣仗之大令人嘆為觀止，難怪管中閔要喟嘆自己遭到「政治恐攻」。

其實，管中閔的台哥大獨董問題根本就是教育部故意找碴，論文抄襲問題更是烏龍指控，這兩個原本不是問題的問題，教育部竟然可以炒作2個多月而不罷休，特別是要求台大校長遴選委員會說明管中閔的當選案是「多數決」或「共識決」，更是荒謬至極，因為無論是「多數決」或「共識決」，都具相同效力，也完全不影響管中閔的當選案，教育部提出此一蠢不可及的問題，擺明的就是要「拔管」。

更何況，台灣大學已於2月22日前將「共識決」的委員簽名檔送交教育部，但教育部非僅未核定管中閔就任案，反又祭出新招，要「等台大召開臨時校務會議釐清爭議」後，「再做適法性處理」。

教育部的理由是，台大校長遴選過程中校務會議有參加「推薦投票」。依《大學法》規定，國立大學校長的選任是由遴選委員會選定後報教育部聘任，校務會議並無遴選校長之權，更無權否決遴選委員會所選出的校長。不過，聘任校長的大權終究是握在教育部之手，台大也只有乖乖聽命一途，但以擱置所有卡管提案回敬教育部，亦算是高招。

3月24日台大召開長達8小時的臨時校務會議，結果是包括遴選無效等5項卡管提案全遭擱置，校方同時認定管中閔被指違反學術倫理等爭議並無問題，管中閔亦無違法赴陸或至廈門大學等校兼課或指導研究生之情事。台大的立場很清楚，就是管中閔當選校長絕無疑義，故而代理校長郭大維才會說：「那請教育部就依法行政。」

然而，教育部依舊未核示管中閔的聘任案，教育部是在等待上級或上上級的「指示」嗎？抑或是在測試社會忍受的底線？

最讓人不可思議的是，教育部這種歹戲拖棚的卡管案，行政院與總統府全然未置一詞，甚至在上波內閣人事改組，賴清德還強力慰留教育部長潘文忠，這其中透露的政治訊息，也證實「政治恐攻」之說並非空穴來風。

卡管爛戲已上演了近3個月，儘管國人都倒盡胃口，但蔡政府似乎還不願下檔，難道卡管案要衍成街頭抗爭的社會事件，民進黨政府才肯收手？（作者為資深媒體人）

(中國時報)