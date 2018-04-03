2018年04月03日 04:11 中國時報 李正修

「沒有國軍就沒有國家」是退伍軍人團體反對蔡英文政府軍人年金改革方案的標語，既簡單且清楚點出，任何國家都少不了軍人這個角色。然而，在民進黨政府的眼中，軍人及公教團體似乎成為其政治鬥爭的最廉價工具。

鑑於國家財政之困難，沒有人反對政府適度改革各項年金支出，即便可能受到影響也願意接受，更何況早年從事公職者，幾乎都經歷過薪資微薄的苦日子，根本不是貪圖所謂的榮華富貴。而今，這群為中華民國、為台灣付出一生的老兵，當然不願成為蔡英文政府敗德失政的供品。

大多數年輕人可能都不知道「好男不當兵」的那段苦難史實，看在退休榮民眼裡更是感嘆，因為如果沒有他們過去的犧牲奉獻，這一代人怎有安居樂業的幸福人生？怎能因現在薪資普遍偏低，就把這群半生戎馬的老兵們，視為拖累國家財政的亂源？當他們在營盡忠職守、遠離家人在前線保家衛國的時候，批評者卻在台灣享受這群前輩們的犧牲。

其次，退伍榮民與兩位老蔣總統的情誼，也不是目光短淺如豆的反對者能理解。先總統蔣公是黃埔軍校首任校長、是國民革命軍之父，與國軍情感之深，遠非其他政治人物能相提並論。經國先生是曾親臨金門炮戰現場鼓舞士氣、在第一線與官士兵同甘共苦的領袖，他平易近人的親和力、務實儉樸的作風及高瞻遠矚的領導，使得他成為台灣人民最懷念也最愛戴的國家元首，這些都不是綠營的醜化伎倆就可抹滅。

綠營最喜歡誇大醜化兩蔣總統為「白色恐怖」的劊子手，卻對兩位領袖的貢獻視而不見。在他們的領導下，台灣的經濟發展、教育普及與社會均富等，無不令他國稱羨。這些成就也為台灣日後不流血的民主轉型奠定堅實根基。曾撰寫蔣公生平事蹟的美國學者陶涵就表示，越深入了解，才知道蔣公對中華民國的貢獻非筆墨足以形容的。

暗推台獨建國的蔡政府，不放棄完全執政的難得機會，在立法院強行通過《促進轉型正義條例》，目的不是真正為了追求歷史真相及社會和解，而是為了把敵對政黨及其支持者徹底打趴在地，這樣就能永遠執政，縱使政績再爛，也不怕有競爭者取而代之。這也是為何蔡政府官員一再失言卻仍保有官位的原因。

面對擅於政治分化、將退伍軍人抹黑成貪婪巨獸的執政黨，國人應認清綠營掛羊頭賣狗肉的違憲勾當，不該對退伍軍人爭取權益一事置身事外，因為這群手無寸鐵的退伍軍人今天面臨的鬥爭，都可能成為你我明天的難題。

這群退休老兵們目前除了力爭自己的權益外，更重要的任務就是捍衛中華民國的生存及兩位蔣總統的尊嚴，因為已經退無死所，「皮之不存、毛將焉附」，當國家被民進黨「以民主之名、行獨裁之實」的時候，就是國人應站出來捍衛中華民國的關鍵時刻。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)