賴清德反中閉關的代價

2018年04月03日 04:11 中國時報 主筆室

行政院長賴清德近來經常出現爭議性發言，其中一些應是失言，形象難免受傷，但只是個人皮毛之傷，無關宏旨，有的發言卻具有國家戰略定位意涵，傷害的將是台灣，就必須嚴肅以對。例如對於中美箭在弦上的貿易戰，賴清德的解讀是「台灣可能從中得利」，他的盤算是「如果美中貿易大戰無法解決，勢必會讓台商離開中國到美國、東南亞等其他國家，甚至回到台灣來。」

這種論調似是而非，首先，每一個經濟體的生存發展路徑不同，以台灣而言，資源短缺、市場淺碟，自有歷史記載以來，無不重視貿易，300年前台灣就是連結印尼、菲律賓、日本及福建、浙江沿海的貿易島。國民政府遷台後，更是以發展貿易來壯大台灣經濟，成就非凡，即便綠營鋪天蓋地去蔣、辱蔣，但面對蔣介石與蔣經國對台灣的經濟建設之功，台灣成為亞洲四小龍之首，綠營也無言以對。

貿易的核心是「開放」，兩蔣發展經濟的方略就是向世界開放，台灣的產品以全球市場為腹地，也吸引全球僑外投資來台設廠，並逐步開放本國市場，才成功打造「台灣錢淹腳目」的奇蹟。開放多元的環境也有助於養成、吸引人才，培養出無數專業經理人、優秀企業家及有宏觀遠見與執行魄力的文官團隊。在文學藝術、音樂創作、美食文化等軟實力面向，人民更把充沛的創意結合中華文化，成為中華文化的領航者。

這些成就後來卻急轉直下，陷入低薪、年輕世代看不到希望、紛紛選擇離開家園求學與工作的困境，不是因為台灣和大陸經濟綁得太深，相反地，是因為20多年前被李登輝「戒急用忍」的政策誤導，不但錯失參與中國大陸崛起、分享發展紅利的機遇，更造成台灣資金、人才、技術單向流往大陸的畸型經濟狀態。

台灣的經濟問題不是出在對大陸經濟依賴太過，而是整合不夠。肇始於李登輝、在陳水扁任內深化的「戒急用忍」，並沒有阻止大陸對台灣的經濟磁吸，只阻止了大陸經濟能量對台的反饋。台灣資本流向大陸，大陸資本卻無法反饋台灣；台灣人才被吸引到大陸，而大陸的人才卻無法為台灣所用，造成台灣對大陸經濟的「單向依賴」。

道理很簡單，當一個水庫的經濟之水向外流出，你可以設水閘阻絕流出，也可以開新的水道把水引回。後者的策略顯然較適用於台灣，台灣淺碟型經濟，水庫容量小，內需不夠，只有讓活水在開放的環境循環流動，經濟才有生機；封阻水路，讓經濟成為死水，是自絕生路。中國崛起是不可逆的趨勢，大陸從世界工廠變成世界市場，經濟去中成了笑話，戒急用忍是台灣這一甲子來經濟戰略遺害最深的最大失誤。

回看這一段台灣經濟枯榮史，台灣要扭轉劣勢、走出困局，只有一條路，就是要把台灣與中國大陸的經濟重新連結起來，台灣應該把自己定位為「中國的鑽石」，努力讓自己成為中國經濟發展中最光彩的寶石。

雖然蹉跎20年，但台灣還是有許多核心優勢。首先，台灣戰略地理位置仍是重要的發展資本；其次，台灣在歷史文化和語言上和大陸有著極大的相容性，使得台灣進入大陸市場擁有較低門檻；其三，台灣人才養成與大陸人才養成的社會環境與基本邏輯不同，台灣較著重個人化發展，重視養成的多元性，這使得台灣人才擁有一顆活潑的「金頭腦」。

台灣要做的，是在「中國鑽石」的策略定位上，充分發揮上述優勢，找回失落20年的開放精神，整合大陸豐厚的資金、市場、技術、人才，打破台灣對大陸經濟的「單邊依賴」，而積極創造兩岸經貿的「雙邊互賴」，降低無謂的政治對抗、人為壁壘，讓台灣不受限制地發揮潛能。站在中國巨人肩膀上，台灣何愁不能重新找回當年的經濟傳奇？

民進黨政府執政後，蔡總統堅持「維持現狀」，兩岸勉強維持了冷和局面，賴揆卻緩步推動現狀的改變，不但改稱對岸「中國」、在國會自稱「台獨工作者」，更在公共政策上實踐獨派一貫的「弱化兩岸關係」及「仇中反中觀」，他在迷途上愈走愈遠。

(中國時報)