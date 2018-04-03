2018年04月03日 04:11 中國時報 主筆室

為了對付日益增多的陳抗團體，總統府、行政院和總統官邸經常架起層層鐵絲網和蛇籠，以保護總統的安全。但太多、太密布的鐵絲網和蛇籠實在難看，大大傷害國家顏面與形象。

綠營立委遷怒國安局，認為反年改團體屢屢掌握總統的行程，如影隨形抗議，必有內部洩密，要求國安局應嚴查。

國安局的答覆，似乎有點無奈，讓立委聽了不是很爽，指責國安局無能、無心追查洩密者。

從綠營立委對國安局的質詢，可以看得出來綠營的慣性思維，就是「圍堵」，卻不知疏導為何物。大禹治水的故事老早告訴我們，築牆建壩堵水，終究難於止住洪患。疏導洪水，才是有效的手段。

就拿美國來說，中情局、聯邦調查局都是情報機關。他們有辦法在世界各地抓奸細、搞諜報網，就是沒辦法保住自己的機密不外洩給媒體。維安做到滴水不漏的美國白宮，同樣保不住一絲內部的機密。美國有句笑話，白宮橢圓形辦公室最像浴室裡的蓮蓬頭。

坐在辦公室內的機密都保不住，更遑論總統出行。以我們總統出行的維安勤務來說，牽涉或動員的單位不只國安局維安小組，或總統身邊的特勤人員，還包括各出訪地的警察、憲兵單位。要談總統行程保密，找來演《不可能的任務》的湯姆克魯斯，還是不可能。

要保住蔡英文總統不被陳抗團體圍堵，只有兩條路。安撫民心，不挑起族群對立，不整肅異己，但這條正路已經被民進黨玩死了。

現在，只剩下另一條路，就是做宅女，不出行，全天躲在辦公室。

(中國時報)