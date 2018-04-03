文創戰略 台灣輸人輸陣

2018年04月03日 04:11 中國時報 潘罡專

上月中旬大陸兩會落幕，在文化政務方面，國務院宣告合併文化部及國家旅遊局，而文化部部長雒樹剛直接膺任「文化與旅遊部」部長，顯示大陸中央不斷凸顯文化產業作為國家支柱型產業的角色，也為創意經濟落實為國家戰略的方向邁出重要的一步。

這樣的文化施政機關的組織變革，根植於大陸的專業自信。眾所皆知，大陸政府在推出一項重大施政與指導意見之前，都會廣徵許多學者專家意見。大陸沒有像台灣的民粹來扭曲專業判斷，只要不涉及意識形態，文化施政就會展現極高效率，使得相關軟硬體加速建設，很快看到成果。舉例來說，大陸2017年行動裝置含手機、平板電腦等遊戲市場規模146億美元，而全球行動遊戲市場規模為461億美元，其中大陸自行研發的遊戲海外收入達70億美元，成長幅度驚人。

相較於台灣，大陸政府一大好處是不會陷入文化補助、文化投資孰輕孰重的泥淖。大陸產官學界專業認知，文化國力的發展同時依托在4個環節，如北京大學學者向勇所闡釋的，這4個環節包括文化原創力，表現在歷史文化資源的豐厚以及現實文化藝術的勃興；文化生產力，表現為文化市場的繁榮與文化產業的發達；文化創新力，表現為文化附加價值的新興經濟與創意驅動的產業轉型；文化軟實力，表現為對內公共文化服務的認同度以及對外文化交流的吸引力。4者揉合形成一種「連續體」關係，完全無法畫分主從位階。

因此大陸文化事業、文化產業雙軌並進，沒有任何衝突與爭議，如今成立「文化與旅遊部」，更是強調在這種體制下，要「推動文化事業、文化產業和旅遊業融合發展」，同時兼顧文化的象徵性價值與功能價值，發揮最大的效益。

反觀民進黨重新執政之前，配合柯文哲拿松山、華山文創園區開刀，把「文化創意產業」鬥臭，明明五大文創園區的營運方針是在陳水扁任內所擬定，卻誣指馬英九政府過度強調產值而忽略文化內容。這種情況導致蔡英文政府改喊「文化經濟」，再也不敢強調「創意」與「產業化」，台灣的文化戰略驟然亂了方針。最糟糕的是，民進黨政府還在搞「文化去中」，把中華文化從原有的歷史資源中剔除，民粹凌駕專業的結果，更是斲傷台灣的文化原創力。

由於專業不被重視，文化施政就會鬧出笑話。舉例來說，今年文化部扶植團隊評審時，竟然有評審認為「音樂劇」不該納入「音樂類」評比範圍，導致長年耕耘台灣原創音樂劇《四月望雨》、《隔壁親家》的「音樂時代劇場」出局，創辦人楊忠衡不得不宣告停止營運。然而翻開任何一本西洋音樂史，「音樂劇」源自歐洲的小歌劇、輕歌劇，因此它是小歌劇在美國的延伸發展，這是一種常識，但文化部扶植團隊評鑑委員竟會講出外行話。

更令人扼腕的是，「音樂時代劇場」的幾齣作品，在大陸被當成音樂劇發展典範。音樂劇更是一種龍頭產業，可以帶動燈光、舞台、布景、作曲等相關表演行業的發展，如今卻被自家人倒打一耙。台灣還想提倡什麼「文化經濟」？一葉知秋，台灣文化發展前景怎能讓人不擔憂呢？（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)