2018年04月03日 04:11 中國時報 徐遵慈

美國總統川普3月間宣布，對進口鋼鐵與鋁實施懲罰性關稅，但行政部門在稍後陸續宣布將豁免鋼鋁主要進口國家如加拿大、巴西及貿易盟友南韓、澳洲等國家之適用。美國對進口鋼鋁占美國總進口比率甚低的中國產品開刀，擺明是對中國下馬威，真正目標在展現保衛美國鋼鐵工人就業的決心，以及為其後一連串防堵「中國2025年製造」與科技發展的行動鋪路。

隨後，中國商務部在4月1日宣布為捍衛世界貿易組織（WTO）會員的權利，將針對豬肉等7類128項美國進口商品中止關稅減讓義務，將在現行適用關稅稅率基礎上加徵15%至25%的稅率。同樣地，中國針對進口僅占總進口量約12%的美國豬肉與豬肉製品加徵關稅，真正目標也不是豬肉，而是劍指支持川普的農業州選民，以影響川普民意支持。

中美兩強間目前的意圖仍止於「戰前叫陣」的階段，尚不到進入全面廝殺的貿易戰。中國商務部的新聞稿傳達兩個重要訊息，其一是中國採取反制係根據WTO防衛協定第8條的規定。該條規定美國應就232條款之措施與受影響的出口會員進行協商，因中國宣稱已在WTO下提起協商但未獲決議，因此得暫時對美國中止適用WTO下的關稅減讓義務。此作法旨在彰顯中國有別於美國的單方報復，美國作法已違反WTO多邊體制的立場。

其二，中國商務部聲稱係在徵求國內各界相關意見後，決定選擇水果、豬肉等產品予以反制。事實上，中國豬肉市場因近一年豬價大跌，豬農苦不堪言，市場反期望美豬進口關稅如調升將有助豬價上揚，日前已成為市場利多。中國的反制獲得國內支持，與川普報復措施引起美國輿論與企業撻伐的情形實大異其趣。

根據美國貿易代表署今年1月向國會提交的中國履行WTO承諾之報告，美國為達最終對抗或牽制中國壯大的戰略目標，必須本質性地改變中國大陸的經貿體制，包含產業政策。

中國大陸自然心知肚明，因此宣稱近日的反制旨在「以戰促和」，目的亦不在掀起與美國間的貿易戰，而在爭取更多產業與技術發展的空間與時間，落實「中國2025年製造」，以及持續透過一帶一路等計畫建立新的區域合作機制與加速產業全球布局。

針對中美間複雜的地緣政治經濟博弈，我國須思考如何因應與趨吉避凶。我國亦面對鋼鐵與豬肉的政治經濟學課題，因此我政府如欲妥善解決鋼鐵輸美關稅及美國持續點名我需處理的美豬進口問題，也必須跳脫單純的經濟分析、貿易衝擊等短期性的思考與決策模式，才能在中美長期競爭格局及台美關係與兩岸關係中，為我國長期的產業發展空間找到一席之地。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）

(中國時報)