玉山計畫又是肉包打狗

2018年04月03日 04:11 中國時報 黃光國

中央研究院前生化研究所所長陳慶士，在2006～2014年間發表的8篇研究論文，被查出14項「蓄意竄改數據、圖據」等的實例，被他以前任教的美國俄亥俄州立大學建議相關期刊將有問題的8篇論文「立即撤回」，引起了社會各界的矚目。

陳慶士案發時擔任中研院「特聘研究員」。這是中研院為突破一般公務員薪資限制，給予「有高國際聲望學者」的加碼待遇，每月可以領13萬至49萬元不等。陳慶士自2014年返回台灣之後，還先後接了科技部3000多萬元的研究計畫，目前正借調中國醫藥大學擔任講座教授。

這是中研院延攬「海外人才」的典型模式。曾經擔任台大理學院院長的羅銅壁院士在他的《一生回顧》中早就指出：「除了從國外延攬知名學者回來擔任所長之外，中研院也花了不少錢請國外的審查人、顧問和評鑑人來評選研究計畫，考核研究成效。不過就我個人的觀察，這些人很少實話實說。」

言者諄諄，聽者藐藐。儘管羅院士在書中談的內容十分具體，可是號稱「諾貝爾獎」級的中研院前院長因為「政治正確」，中研院的年度預算從1994年的30億，一路攀升到近幾年的150億，形形色色的研究中心不斷設立，管理辦法卻是始終鬆弛，所謂的「化學幫」掌控中研院大權，形成一種「拉幫結派」、「近親繁殖」的組織文化。

在2016年己經有人指控陳慶士的6篇論文有問題，中研院卻始終無動於衷。直到俄亥俄州立大學宣布已將相關調查交給「美國衛生及公共服務部」的「學術倫理辦公室」，「重創台灣形象」，中研院才連忙表態，「要啟動學倫調查」。

在學術倫理問題層出不窮的今天，教育部和科技部一向都把實質性的「學倫調查」視為燙手山芋，中研院那樣的組織文化又能查出什麼名堂？

在大陸祭出31項「惠台措施」之後，一向「政治掛帥」又缺乏自知之明的教育部，立刻推出「玉山計畫」。其申請資格之一是「曾獲重要學會會士或近5年學術貢獻在所屬領域表現卓越」的「國外一流學者」，1個月至少多給40萬。請問：陳慶士在東窗事發前，是不是符合「玉山計畫」的條件？他如果能夠向教育部提出申請，教育部今天要不要加碼給他「玉山學者」的頭銜？

長久以來，教育部一向不知道如何做「實質性的」倫理審查，結果是把台灣的學術倫理問題弄成今天這般田地。在這個情況下，教育部不先自我反省，還要迷信「有錢好辦事」，「遠來的和尚會念經」，硬推什麼「玉山計畫」，這難道不怕「肉包子打狗，有去無回」？

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)