2018年04月03日 04:11 中國時報 賴祥蔚

春假前夕，教育部特別發函學校，轉發所有教職員，強調行政院核定4月7日是「言論自由日」，「請規畫舉辦相關活動並宣導周知」、「鄭南榕因爭取言論自由而自焚」、「開啟日後改革契機」、「使國人在思想、學術及言論之自由獲得進一步的保障」，並提到鄭南榕訴求「爭取百分之百言論的自由」。

蔡英文總統宣布4月7日是言論自由日，行政院核定，教育部宣導，倒也順理成章。美中不足的是，行政院與教育部沒有具體闡述「百分之百言論的自由」。

按照《中華民國憲法》，言論自由是基本人權，但「為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益」，仍然得以立法限制。這樣還符合「百分之百言論的自由」嗎？

美國號稱全世界最自由的國家，仍有誹謗、猥褻等刑法罪責，美國總統川普日前揚言要對新書《川普白宮內幕》擬出誹謗告訴，這應該不是「百分之百言論的自由」吧？

媒體人周玉蔻指稱前總統馬英九違法收受2億元政治獻金，被控加重誹謗罪，高院判決拘役50天、得易科罰金5萬元，另賠償180萬。這算是違背「百分之百言論的自由」嗎？

蔡英文總統先前選舉期間，因「宇昌案」向4位爆料者提告，各求償500萬並要求登報道歉。這符合「百分之百言論的自由」嗎？

現任行政院政務委員的張景森，因為《美麗島電子報》先前指他因與建商利益糾葛而無法回台大任教，遂提告誹謗並求償200萬。高院2017年10月判該報負責人拘役50天、可易科罰金5萬元定讞，民事部分判賠80萬，並在《美麗島電子報》刊登道歉啟事。這算是認同「百分之百言論的自由」嗎？

通訊傳播委員會針對網路公然辱罵事件，在2017年發出新聞稿強調：「現行《刑法》、《社會秩序維護法》等法令已針對網路世界中可能涉及的公然侮辱、誹謗、恐嚇、加工自殺、妨害祕密等不法行為，訂有各類處罰規定。」這是宣導「百分之百言論的自由」嗎？

言論自由在當代的立論基礎，是由英國哲學家彌爾頓在1643年提出。當年論述欠缺實證基礎，而且時空環境已有巨變，日前麻省理工大學研究發現假新聞傳播更快。面對新局勢，該怎麼看待言論自由？在今年的言論自由日之前，期待民進黨政府能有明確主張，這樣才是真正看重言論自由與鄭南榕。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)