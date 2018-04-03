諸葛四郎說客語 紙風車徵演員

2018年04月03日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

紙風車劇團去年推出舞台劇《諸葛四郎》，獲得熱烈迴響，今年再推客語版《諸葛四郎》，並將在4月9日舉辦演員甄選大會，廣徵能說客語的演員參與。

不同語言 體會文化美

團長任建誠表示，劇本原封不動，變的是語言，「讓孩子透過看戲，自然而然熟悉、體會不同族群語言，有自信學會說母語，也是紙風車努力的目標，這回改編成客語版是全新嘗試，之後也會有更多可能性。」

昨（2）日記者會現場，多位原班人馬演員紛紛詢問：「諸葛四郎為什麼不見了？」原來諸葛四郎也跑去學客語了，否則就要被淘汰了，為此，演員們也相約要一起去學客語，「以免演員生涯不保。」逗得現場一陣歡笑。

任建誠表示，這次的製作是繼客家劇《桐花島的故事》之後，再度和客委會合作，目的是希望能夠推廣客語、客家文化，「當時我們塑造一個很可愛的角色阿弟牯，他在劇中和孩子們分享客家傳說故事，很受歡迎。我們相信諸葛四郎也有這樣子的魅力，透過這個故事，我們希望能再一次帶領孩子，體會客語的語境、文化之美。」

漫畫作者 是客家女婿

《諸葛四郎》改編自名噪一時、擁有60年歷史的同名漫畫，紙風車劇團的舞台劇版本則聚焦在諸葛四郎大鬥雙假面、拯救公主等橋段，不僅武俠元素多，也有多段精彩武戲，和模擬電玩遊戲的闖關片段，同時諸葛四郎還會跑到台下和觀眾朋友互動，表現手法多元，讓人看得目不暇給。

值得一提的是，原作者葉宏甲是客家女婿，編導林于竣表示：「以客語演出葉宏甲的作品，這樣的巧合，是讓我們有再一次向經典、向創作者致敬的機會。」

反映時局 要學好母語

林于竣說，改編成客語版，會有語言的趣味性產生，「故事裡的魏國，會變成一個說客語的國度，而諸葛四郎就是一個外來客，他會以國語、客語交錯表現。有趣的是，在老國王和公主互動的橋段，老國王會變成很會說客語的國王，對不太會說客語的公主耳提面命，這也像是在反映現下時局，多數年輕人忘了怎麼說自己的母語，得要重新學習的狀態。」

客語版《諸葛四郎》演員甄選即日起開始報名，4月5日截止，4月9日在紙風車劇團排練場甄選，詳情可至官網查詢。將於5月12日至13日在台北城市舞台演出4場。

(中國時報)