劉怡汝、邱瑗任國表藝台北台中總監

2018年04月03日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

國家表演藝術中心董事長朱宗慶希望國表藝三場館將來都成為表演藝術團隊的家。（鄧博仁攝）

台北國家兩廳院新任藝術總監將由前任副藝術總監劉怡汝擔任。（鄧博仁攝）

國家表演藝術中心第二屆董事會昨(2)日舉行，現場除了聽取三館一團現任藝術總監的報告之外，也順利通過下任總監名單，其中台北國家兩廳院新任藝術總監將由兩廳院前任副藝術總監劉怡汝擔任，預計4月7日上任。台中國家歌劇院新任總監由國家交響樂團執行長邱瑗擔任，預計6月1日上任。

朱宗慶表示，今年10月衛武營開幕後，臺灣北、中、南的3座國家級專業劇場將會到位。專業場館愈多，與民眾之間的距離應該更近，對藝術工作者的助益也應該更多，國表藝未來願景就是希望持續推動中介機構的核心價值，落實藝術專業治理精神，並持續作為三館一團最大的支持力量與後盾，同時進行適當監督，促進永續發展。

文化部長鄭麗君表示，她代表行政院來表達對於第二屆國表藝董事長的感謝，「很感謝董事長朱宗慶在第一屆董事會的協助，他是台灣行政法人的催生者，也是新任董事長的不二人選。」

對於外界認為這任董事會年齡過大，缺乏國際觀的看法，鄭麗君表示這屆董事會成員包括表演藝術、傳統藝術、學術界與企業界，陣容堅強，「謝謝大家接下這個邀請，成立行政法人就是要尊重專業，但政府也不是都不管，我們會在政策上彼此接軌，與國表藝協力合作。」

在董事會上，董事長朱宗慶提名劉怡汝、邱瑗分別為北、中兩館藝術總監，出席董事12位無異議以共識決通過。朱宗慶表示，「時代在變，我是要拜託這兩位來幫忙，希望可以一棒接一棒，各司其職，各場館相互支援，扮演場館該有的責任與角色。」

即將接任台北國家兩廳院藝術總監的劉怡汝今年50歲，從基層藝術行政做起，對於台灣表演藝術環境、團隊扶植相當投入，曾任職國立中正文化中心（國家兩廳院）共7年，協助推動兩廳院法人化與組織改造各項工作；後擔任副總監及代理藝術總監共4年，也與國內外表演藝術環境有深刻連結。

即將接任台中國家歌劇院藝術總監的邱瑗今年60歲，目前擔任國家交響樂團執行長，目前還是亞洲交響樂團聯盟（AAPRO）理事。過去她曾任職於國立中正文化中心（國家兩廳院）8年，負責國內外音樂節目規畫，製作國人創作歌劇、西方歌劇、兒童劇、大型戶外演出及音樂講座等。

(中國時報)