兩人努力很拚 圈內人不意外

2018年04月03日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

台北國家兩廳院、台中國家歌劇院新任藝術總監劉怡汝、邱瑗名單出線，兩人都是挽起袖子拚搏，使命必達的人才，年過50依然滿懷理想，圈內人都不感到意外。

劉怡汝長年在表演藝術界服務，更是朱宗慶推動行政法人的重要推手，「我希望可以持續落實夥伴關係，讓台北國家兩廳院真正成為表演藝術工作者的家。」

做事明快，個性直率，劉怡汝表示場館檔期有限，資源有限，「但透過各種服務、資源共享，希望可以讓台灣的表演藝術者工作起來是快樂的，能夠完成理想。」劉怡汝表示，目前將展開交接計畫，希望盤點之後會對於努力的方向會有更清楚的輪廓。

在國表藝董事長朱宗慶眼中是「樂團阿信」的邱瑗，即將接任台中歌劇院藝術總監，她過去有「小辣椒」封號，韌性十足，陸續在綠光劇團服務，也為金希文歌劇《黑鬚馬偕》擔任原創劇本。擔任國家交響樂團執行長超過十年，樂團自籌比例超過六千萬台幣，成績有目共睹。

「臨老入花叢，但我會全力以赴，致力培養人才，做到經驗傳承。」邱瑗說，謝謝董事會的邀請，「要離開國家交響樂團當然是非常難過，也很不捨，希望可以繼續協助。」離上任還有兩個月，邱瑗表示她會深入理解台中國家歌劇院的運作，希望協助歌劇院繼續朝專業方向發展。

(中國時報)