周董目標自導自演好萊塢片

周董是首位2支歌曲MV點擊次數均破億的華人歌手。（資料照片）

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周董的〈告白氣球〉受歡迎程度儼然全民國歌。（資料照片）

周杰倫（周董）年初5度登央視春晚演出，當時受訪透露今年希望達成的目標，包括完成10首歌創作、自導自演1部好萊塢電影、繼續「地表最強」巡演及保持身材；出道18年的他，被問走紅難還是維持巔峰難？周董表示維持更難：「跟健身同樣道理，我今天健身、想保持好身材，但我遇到了美食卻抗拒不了誘惑，我就吃然後又胖回來。」直言不怕後輩競爭，也想過將來卸下天王封號「但要下得漂亮」。

周董當年出道隨即暴紅，一路走來承受不少壓力，曾想放棄不唱，「但我有責任感，我是唱片公司老闆，不能說不幹就不幹，那後面那些人（公司團隊）怎麼活。」周董2004年首拍電影擔任男主角即獲金馬獎最佳新演員，其實他跨界拍電影，目的還是為了音樂，「電影對我來說是個跳版，我可以拍一個音樂劇的電影，但首先你名字得先起來，否則老外根本不知道你是誰、不知道你是唱歌的，但如果老外看過你的電影，我就可以慢慢把音樂帶進來。」

電影是野心音樂是初衷

周董用這種方式讓全世界聽到自己的音樂，「演電影算是我的野心之一，音樂是我的初衷。」確實如周董所說，他的〈告白氣球〉已於YouTube點擊破1億3800萬次，他2日在IG分享好消息、寫下「let’s go to 200M」，他俏皮說：「你們知道為何我要寫英文嗎？因為要嚇嚇老外，不是只有老外MV才破億。」

(中國時報)

阿Ken《練愛小品》周董參一咖

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