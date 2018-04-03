2018年04月03日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

前八大電視總經理林柏川3月30日卸下執掌20年的職務榮退，受聘擔任旺旺集團首席顧問，與林柏川相交40年的旺旺集團董事長蔡衍明，2日率領集團主管熱烈歡迎他加入旺旺的大家庭。歡迎會在麻辣天后利菁妙語如珠的穿針引線下，氣氛溫馨且笑聲不斷。利菁還自爆她18年前曾錯過林柏川的電話，所以晚紅好幾年、令她扼腕多時的一段陳年祕辛。

旺旺集團董事長蔡衍明在歡迎會上提及兩人淵源，透露兩人從民國70年左右就認識，林柏川可說是看著他從「幼齒」到「老齒」！他從老友身上學到很多，特別佩服林柏川這一生「沒有敵人、只有朋友」，這是很值得被學習的地方，相信有他的加入與指導，一定能讓旺旺中時媒體集團運作更順且「旺上加旺」。

收視權益要均衡

68歲的林柏川，民國64年進入廣告公司任職，之後成立製作公司在老三台時代製作不少膾炙人口經典戲劇，已故的前八大董事長楊登魁當時邀他投資八大，林柏川陸續為股東創造100多億獲利、二度吸引外資投資，儘管近年台灣電視產業艱困，去年仍為八大創造3億多營收。林柏川也讓該台綜藝節目從歌廳秀轉型成優質音樂節目，成為金鐘獎常勝軍，並讓自製優質偶像劇，創造出華劇口碑，廣銷大陸及其他海外市場。

聊起台灣電視圈未來，林柏川表示，「分眾」是一定要走的路，雖然現在年輕人看節目多以新媒體為主，但40歲以上的觀眾仍是電視收視重要族群，會看新聞台的觀眾也大多還是坐在家裡收看，因此媒體的經營管理應該要整體發展，不能單單看重所謂的有效收視族群，一般被廣告客戶認為沒購買力的收視族群權益也不能被忽視。

利菁喜迎林柏川

利菁在歡迎會上一見到林柏川，便忍不住提及18年前往事，當時還未擔任購物專家的她，不如意且不得志，於是赴上海發展；某日有個叫「林柏川」的人打給她，但她沒接到，聽到語音留言後，她開心地以為人生就要出現轉機，哪知回撥後都沒人接，「如果當初有接到您的電話，我會早一點紅，今天一定不只如此。幸好繞了一圈後，還是一家人。」

(中國時報)