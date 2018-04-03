洪小鈴 代爸當媽枕邊人

2018年04月03日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

洪小鈴（右）在《戀愛鄰距離》和王傳一有許多親密戲。

洪小鈴因為父親驟逝消失1年多，近期復出拍戲。（蘇蔓攝）

洪小鈴去年初拍攝電視劇《獨家保鑣》快殺青時，68歲的爸爸因流感驟逝，她因此消失螢幕1年多。日前她陪家人掃墓，回想起摯愛的爸爸離世仍淚流滿面：「當演員的時候拍過類似橋段，但真正經歷了，我不知道躺在病床上的爸爸還聽得到我的聲音嗎？」她花1年多讓自己也幫媽媽從悲痛中走出來，怕媽媽胡思亂想，她每晚和媽媽共眠，代爸爸成為媽媽的枕邊人。

她說，爸爸當時感冒1周，有天她凌晨拍完戲回到家，爸爸病得喘不過氣來，她和媽媽馬上送他到醫院，一到急診室，醫生就問：「你們要插管嗎，不插管，可能不到1小時就會走。」她和媽媽當場嚇傻，她在爸爸耳邊不斷輕聲說要加油，在爸爸拔管前還掛著兩行淚要他放心：「我會好好照顧媽媽。」她因拍戲加上處理爸爸後事，超過48小時沒闔眼，親友看了都不捨。

低調作風始終如一

她為了不讓媽媽太過思念爸爸，眼淚往肚裡吞，在媽媽面前總是笑著，「所以有時候我會想，夫妻之間總會有那麼一天有一個人先離開，像我爸媽感情那麼好，留著的那個一定很難過，那到底感情要不要那麼好啊，因為我覺得很痛苦。」她說多年前幫弟弟辦婚事，爸爸突然對她說「以後妳嫁出去我就沒女兒怎麼辦」，平時嚴肅的爸爸難得感性，讓她印象深刻。

她說爸爸個性傳統、威嚴，哥哥、弟弟從小到大都不敢跟爸爸說話，家裡就她一個女兒，「我比較敢跟爸爸說大小事，所以他們常要我幫忙傳話給爸爸。」她入行10多年來，低調作風始終如一，甚至不希望家人昭告天下，有次知道爸爸對友人說「我女兒是洪小鈴」，「以前會覺得好丟臉，現在想想，覺得爸爸很可愛，這可能是除了工作以外讓他最驕傲的事吧。」

大9歲對象觀察中

洪小鈴不但低調，還是緋聞絕緣體，唯一傳過的只有姚元浩，但她認為是空穴來風，當初原意被曲解，每次在姚的緋聞表出現，以前在意，現在懶得解釋，慢慢看開了。已是40歲大齡剩女的她，終身大事一直沒下文，「沒有對的時間點也沒對的人」，上一段和圈外男友談8年，曾論及婚嫁，她最終提分手，「緣分沒到吧，他有說我把工作看太重，可能還抓不到平衡點。」

兩人分手2年，前男友去年初仍有情有義參加她爸爸的告別式，她坦言現在有個大她9歲的對象觀察中，「我接下來要去大陸工作3個月，這對感情又是個考驗。」她和王傳一主演的《戀愛鄰距離》4月中即將播出，角色是沒結婚又擔心生不出小孩的女性，完全演自己。她曾想凍卵，但媽媽告訴她不要強求，她開玩笑說再沒機會生，乾脆到國外找「精主」生個混血寶寶。

(中國時報)