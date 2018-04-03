老教主吳玟萱嚴選女神接班人

吳玟萱（右）、拐拐擔任環亞美神大賽台灣地區評審。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導林彥君

有「網紅製造機」之稱的環亞美神大賽去年在香港舉行，由17歲的沈祉彤拔頭籌，今年環亞美神大賽擴大在香港、台灣和深圳分別選拔美少女，2日發布記者會，藝人吳玟萱、許萌希（拐拐）、造型師羅雯、風尚男神胡理安及漢麟全科技執行長黃麟雅等人擔任評審，將從參賽者中選出台灣第一美少女。

45歲的吳玟萱保養得宜，自認「老教主」，這次她擔任評審，認為：「保養是一輩子，美也會永遠存在，與年齡無關，我會嚴格訓練每位佳麗，要讓參賽者都好過我。」她希望選出的美少女，成為新一代女神接班人，「希望台灣參賽者，都來爭取台灣女神第一名。」

拐拐傳授美少女參賽祕訣：「照鏡子時，觀察自己最有自信的一面，並培養自己不同喜好，讓自己獨一無二。」她認為漂亮、美麗、性感是自然流露，每位女性在不同年紀都有特別的美。

參賽資格17至24歲

環亞美神大賽邀17至24歲的女孩參賽，主辦單位認為每位女孩都有不同的美麗特點，更鼓勵參賽者投入公益。即起開放報名到5月底，預計6月中初賽。台灣、香港、深圳三地選出的冠亞季軍將安排到深圳文化交流，各區冠軍將獲得等值100萬台幣的獎品及現金，亞軍和季軍分別可獲得等值60萬和30萬的獎品及現金，冠亞季軍將簽約成為嘉凡娛樂旗下藝人。參賽入圍者有機會成為Miss Amazing X The Body Shop品牌代言人。

環亞美神創辦人薛幼妮、分眾傳媒董事長林昱、新潤建設董事長夫人吳欣樺、美體小舖總經理CHERRY、台灣嘉凡娛樂董事長石淑平、Cloudest雲端衣櫥負責人曾逸筠、Ocean bomb負責人林谷皇、台灣巴克動物懷善協會負責人TIM、美福飯店董事長夫人陳白素雲、蘿琳亞藝術總監莊嘉嘉昨出席共襄盛舉。

(中國時報)

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