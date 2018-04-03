沈建宏同房鄭捷 受偵訊飄靈異Fu

2018年04月03日 04:11 中國時報 李承陽 報導

徐若瑄看完電影後稱沈建宏演技大突破。（粘耿豪攝）

沈建宏演入獄的戲心情沉重。

由周美玲執導，沈建宏、是元介、王琄、王樂妍主演的電視電影《阿青，回家了》，1日晚間擔任金穗獎閉幕片，除演員全數到場，沈建宏的小阿姨徐若瑄也現身力挺，她說：「沈建宏的角色難度很高，之前就有聽他講，很期待，這部戲劇可能是他到目前為止最大一次挑戰，要來支持他一下。」看完後更大讚電影超虐心。

電影拍攝手法寫實，探討弱勢、廢死、校園霸凌等社會議題，其中一幕沈建宏在偵訊室裡接受質詢，拍完後他才得知死刑犯鄭捷也曾在此偵訊，他表示現場氣氛陰沉，「桌上的檯燈會一暗一亮。」

王琄入戲難脫離

除了沈建宏短暫跟鄭捷「同房」過之外，王琄還當過鄭捷的老師，「當時看到捷運的新聞，才發現我某個暑假教過他，那時他才國小四年級，常常一個人躲在角落，感覺頭頂上烏雲密布。」

沈建宏和是元介在片中演出親密兄弟，沈飾演罹患妥瑞氏症併發穢語症的弟弟，為了詮釋發病時的抽動，拍戲第一天就有落枕現象，導致脖子肌肉發炎；哥哥是元介則化身工人，拚命工作只為讓弟弟能獨立，穿的戲服沒有一件是乾淨的。

王琄演出受害者家屬，參考社會新聞，設想「小燈泡」媽媽的心境，她說：「經過黑暗淬鍊，我們還相不相信善良？」直到殺青後仍放不掉角色情緒，自嘲是「請神容易、送神難」。

王樂妍忘有床戲

是元介跟王樂妍飾演情侶，一場15秒的激情床戲，沈建宏虧他：「哥你怎麼只有15秒？好快！」是元介開玩笑反擊說：「真的要拍我怕這片長不夠長。」王樂妍更尷尬說：「我都忘記有床戲，超後悔叫男朋友來看！」幸好導演男友張訓偉在影廳內對是元介伸雙手比出讚。

同場觀影的李千娜在映後問兩位男主角：「你們怎麼越看越像親兄弟？」是元介大笑說：「我跟沈建宏認識10年了，結果我們一個組『元衛覺醒』，另一個組『AK』，怎麼會這樣。」

(中國時報)