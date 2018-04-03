間宮翔太郎被摸臀有快感

2018年04月03日 04:11 中國時報 專訪溫博鈞

間宮翔太郎有「變色龍演員」封號，一雙電眼迷倒眾多粉絲。（蘇蔓攝）

擁有一雙電眼、有「微笑王子」之稱的演員間宮翔太郎， 3月30日為首度主演電影《全員死刑》來台宣傳，抵達機場時正好與韓團Super Junior成員銀赫同班機，銀赫走VIP通關，而間宮翔太郎由一般入境大廳進入，不少人看到帥氣的他，目光一瞬全靠過來，也讓他「吸收」了不少粉絲，他笑說：「本以為沒人接機，實在好Lucky。」

當晚他參加首映見面會，對台灣粉絲印象深刻，他說，在日本電影播完後觀眾常顯疲倦，但台灣觀眾播映前後都一樣嗨。昨他與媒體見面，毫不猶豫答應「裝可愛+變邪惡三連拍」，逗笑全場。

《全員死刑》衝擊人心

出道10年，首次主演電影就演出如此高難度角色，但他覺得能參與這部衝擊人心的作品非常幸運。他說：「這角色殺人並非為感情也非因憎恨，而是為了家族，且有時殺了數次對方才死亡，演起來很具挑戰性。」

日媒封他為「變色龍演員」，他謙虛地表示，作為演員能獲此評價非常榮幸，但他也說：「我也想演一些『王道』角色，平平實實地談戀愛。」他提到自己很喜歡《那些年，我們一起追的女孩》，但遺憾沒能演出日版，他信誓旦旦表示：「未來若有機會我要演男主角！」

他上日本綜藝節目時，渾圓的臀部常被當話題，他也自承臀部常被人稱讚，還爽快答應讓來賓摸臀，他說：「雖有點不可思議，但在人氣節目中被大家注視臀部，其實頗有快感。」

(中國時報)