卡地亞 百億珠寶登台

2018年04月03日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞Laser頂級珠寶腕表，鑲嵌545顆鑽石，1770萬元。（Cartier提供）

卡地亞Panthere Fetiche美洲豹腕表，主石為6顆祖母綠，940萬元。（Cartier提供）

卡地亞LOFOI祖母綠鑽石戒指，鑲嵌3顆共重4.50克拉的長方形阿富汗祖母綠，1430萬元。（Cartier提供）

卡地亞Sambhal系列Tutti Frutti項鍊，主石59.20克拉雕刻梨形緬甸藍寶石可拆卸成為胸針，約1億3200萬元。（Cartier提供）

卡地亞LOFOI祖母綠鑽石項鍊，鑲嵌15顆共重24.57克拉祖母綠主石，9800萬元。（Cartier提供）

卡地亞KANKAI Tutti Frutti手環，主石為兩顆尚比亞雕刻祖母綠共68.18克拉，4700萬元。（Cartier提供）

卡地亞Murmure紅碧璽項鍊，主石為40.33克拉水滴型切割紅碧璽，約4700萬元。（Cartier提供）

卡地亞Panthere Blotie紅碧璽戒指，主石為27.43克拉紅碧璽，美洲豹也可當胸針配戴，約1850萬元。（Cartier提供）

卡地亞頂級珠寶展登台，圖為模特兒配戴Cartier Resonances系列Murmure紅碧璽項鍊。（Cartier提供）

卡地亞LOFOI祖母綠鑽石耳環，鑲嵌6顆共重6.13克拉祖母綠主石，1430萬元。（Cartier提供）

卡地亞頂級珠寶展，向來是台灣上流社會的年度盛事。今年卡地亞Resonances de Cartier頂級珠寶展將在4月15日登場，總共展出近450件、上百億的珠寶作品，其中有20件珠寶作品是全球首度曝光，台灣VIP最愛的大克拉祖母綠、Tutti Frutti系列，將是展場最美麗的焦點。

展出珠寶古今相映

卡地亞頂級珠寶近幾年在拍賣會價格屢創新高，不僅具收藏價值，且早已成為最理想的理財工具，由於卡地亞都會留存珠寶作品的設計草圖與銷售紀錄，因此深得珠寶藏家的信任，加上總公司頻頻在拍賣會出高價購回自家珠寶，更是讓卡地亞珠寶水漲船高。

今年年度卡地亞珠寶以「Resonances de Cartier」為主題，法文Resonances意指「共鳴」，背後有多重意涵，意指設計創新與經典元素共鳴，展場也會將骨董珠寶和全新珠寶並列展示，古今相映並激起共鳴，展現珠寶穿越時空之美。

20件全球首度曝光

為了嬌寵台灣VIP，卡地亞特別將台灣VIP偏愛的珠寶作品留在台灣首度展出，例如LOFOI祖母綠項鍊套組、彩色寶石打造的Tutti Frutti項鍊都是全球首度曝光，有20件珠寶讓台灣貴婦搶先鑑賞，可見對台灣市場的重視。

卡地亞年度頂級珠寶展於4月15日在華南銀行總行大樓（台北市松仁路123號）登場，為期共8天，採VIP預約制，另開放現場分批排隊入場，更多參觀資訊請見卡地亞台灣臉書平台相關公告。

(中國時報)