《一級玩家》女星時尚再開戰

2018年04月03日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

2.《一級玩家》反派漢娜約翰卡門英國首映穿J. Mendel低胸打褶晚禮服，靠現場大風營造女神氣息。（CFP）

3.《一級玩家》女主角奧莉薇雅庫克在洛杉磯首映穿Calvin Klein 205W39NYC大紅尼龍洋裝，配合電影復古又前衛主題。（CFP）

4.漢娜約翰卡門在洛杉磯首映時穿Lanvin黑色連身褲，外罩紗因光線而忽隱忽現。（CFP）

名導史蒂芬史匹柏科幻片《一級玩家》口碑與票房雙贏，他啟用大批新人也跟著爆紅。24歲英國女星奧莉薇雅庫克靠善良等特質，打敗一票女星，搶下女主角雅蒂米思（莎曼珊），奧莉薇雅透露自己試鏡初見史匹伯，不斷告訴自己要冷靜，但看到名導本人差點恐慌症發作。而她戲中角色叛逆、有個性，戲外時尚選擇同樣勇於嘗試，不當乖乖牌。

雖有眾多禮服選項，奧莉薇雅洛杉磯首映卻獨具慧眼，挑上Calvin Klein 205W39NYC春夏系列大紅洋裝，創意總監Raf Simons這系列向好萊塢電影致敬，科技尼龍材質剛好與劇中科幻又復古氣息相搭；而倫敦首映時，她則挑上Prada銀色亮片低胸禮服，同樣與主題相契合。劇中反派漢娜約翰卡門穿著則偏愛飄逸感，倫敦或洛杉磯場靠J. Mendel、Lanvin雪紡或薄紗造型亮相，並善用大風、夕陽等環境，營造自己的女神風采。

(中國時報)